Только Венгрия не скрывает: Сийярто уколол всю Европу, продолжающую торговать с РФ
Сийярто: Вся Европа продолжает торговать с РФ, но Венгрия делает это открыто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя итоги заседания 15-й российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическим вопросам, заявил, что вся Европа продолжает экономические отношения с Россией, хотя большинство стран делает это скрытно.
Сийярто отметил, что санкции не оказывают должного эффекта, так как множество европейских компаний находят способы обходить ограничения и сохранять сотрудничество с Москвой. Он подчеркнул, что Будапешт, в отличие от других стран, не отрицает факт торговли с Россией, а открыто обсуждает этот вопрос.
Ранее глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги заявил, что Европа стала заложником импорта энергоносителей и технологий. По его словам, это разрушает промышленность региона.
flickr / Cancillería del Ecuador