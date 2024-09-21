Только Венгрия не скрывает: Сийярто уколол всю Европу, продолжающую торговать с РФ

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя итоги заседания 15-й российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическим вопросам, заявил, что вся Европа продолжает экономические отношения с Россией, хотя большинство стран делает это скрытно.

Сийярто отметил, что санкции не оказывают должного эффекта, так как множество европейских компаний находят способы обходить ограничения и сохранять сотрудничество с Москвой. Он подчеркнул, что Будапешт, в отличие от других стран, не отрицает факт торговли с Россией, а открыто обсуждает этот вопрос.