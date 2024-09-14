Европа признала зависимость от российского импорта
Экс-глава ЕЦБ Драги: ЕС стал заложником ввозимых энергоносителей и технологий
Европа стала заложником импорта энергоносителей и технологий. На данный момент они обходятся намного дороже. Это разрушает промышленность региона, сообщает бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в докладе «Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее».
«Компании по-прежнему сталкиваются с высокими ценами на электроэнергию, которые в два-три раза выше, чем в США, а на газ — в четыре-пять. Этот разрыв в первую очередь обусловлен нехваткой природных ресурсов в Европе, но также и нашими фундаментальными проблемами», — говорится в документе.
Раньше Европа спокойно жила благодаря доступным энергоносителям из России. В итоге ЕС отказался от них и начал ждать спад показателей. Такая же ситуация развернулась и на рынке технологий. По словам Драги, из-за дороговизны энергоносителей ЕС отстал от США и Китая, в результате чего объединение не сможет стать лидером отрасли.
Ранее стало известно, что из-за экспорта СПГ в ЕС сильно пострадали доходы США. Прибыль американских поставщиков опустилась до минимума с 2021 года. В середине лета компании уменьшили свои доходы до 791,4 миллиона долларов. За всё время 2024 года США смогли продать газ всего на 7,3 миллиона долларов. Поспособствовало данному кризису сокращение объёмов поставок и снижение доли ЕС в поставках США ниже половины.
Shutterstock / FOTODOM / artjazz