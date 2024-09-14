Европа признала зависимость от российского импорта

Европа стала заложником импорта энергоносителей и технологий. На данный момент они обходятся намного дороже. Это разрушает промышленность региона, сообщает бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в докладе «Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее».

«Компании по-прежнему сталкиваются с высокими ценами на электроэнергию, которые в два-три раза выше, чем в США, а на газ — в четыре-пять. Этот разрыв в первую очередь обусловлен нехваткой природных ресурсов в Европе, но также и нашими фундаментальными проблемами», — говорится в документе.

Раньше Европа спокойно жила благодаря доступным энергоносителям из России. В итоге ЕС отказался от них и начал ждать спад показателей. Такая же ситуация развернулась и на рынке технологий. По словам Драги, из-за дороговизны энергоносителей ЕС отстал от США и Китая, в результате чего объединение не сможет стать лидером отрасли.