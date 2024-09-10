Киев в пролёте: Венгрия запросила 14 млн евро из Фонда мира для Чада

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил на пресс-конференции с африканским коллегой, что Будапешт решил использовать свою долю средств из Европейского фонда мира для укрепления оборонного потенциала Чада вместо оплаты поставок оружия Украине.

На эти цели Будапешт запросил 14 миллионов евро. Предложение обсудят на совете постпредов стран ЕС 26 сентября. Венгрия надеется на положительное решение этого запроса.