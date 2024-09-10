Киев в пролёте: Венгрия запросила 14 млн евро из Фонда мира для Чада
Сийярто: Венгрия намерена отдать свою долю в 14 млн евро из Фонда мира Чаду
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил на пресс-конференции с африканским коллегой, что Будапешт решил использовать свою долю средств из Европейского фонда мира для укрепления оборонного потенциала Чада вместо оплаты поставок оружия Украине.
На эти цели Будапешт запросил 14 миллионов евро. Предложение обсудят на совете постпредов стран ЕС 26 сентября. Венгрия надеется на положительное решение этого запроса.
Ранее министр иностранных дел Венгрии осудил идею использования ВСУ западного оружия для ударов вглубь России. Сийярто подчеркнул, что подобные действия могут лишь усугубить конфликт.
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