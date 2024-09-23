«Полная катастрофа»: Зеленскому предрекли незавидное будущее из-за провала ВСУ
Меркурис: Провал ВСУ в Курской области ухудшит отношения Зеленского с США
В последние недели ситуация в Курской области привлекает внимание экспертов, которые предсказывают значительные изменения в отношениях Украины с Западом. Как сообщает британский аналитик Александр Меркурис, скорое вытеснение украинских сил из этого региона может стать началом кризиса для Владимира Зеленского. Эксперт делится своими наблюдениями в недавнем интервью на YouTube-канале Duran.
«Зеленский смог продлить свои полномочия без выборов, и какое-то время казалось, что его положение надёжно. Я предполагаю, что в то время он получил большую поддержку от США», — говорит Меркурис.
Он отмечает, что поддержка США, которую Зеленский получал ранее, сейчас может оказаться под угрозой. По его словам, положение ВСУ в курском приграничье остаётся плачевным, что ставит под вопрос дальнейшую поддержку Киева со стороны Вашингтона.
Эксперт подчёркивает, что для президента Украины критически важно удержать позиции ВСУ в Курской области на время его предстоящего визита в США. Во время этой поездки Зеленский намерен выступить на Генеральной ассамблее ООН и обсудить с Байденом вопросы, связанные с конфликтом.
«Если вторжение ВСУ рухнет <…>, то для Зеленского это будет полная катастрофа. Это только усилит и без того растущие сомнения на Западе относительно его способностей управлять Украиной на время этого кризиса», — добавляет аналитик.
Напомним, в конце мая текущего года официально истёк срок правления Владимира Зеленского. Однако выборы в стране решили не проводить, сославшись на военное положение. При этом президент России Владимир Путин отметил, что единственной законной властью на Украине остался парламент. Тем не менее, недавно из Верховной Рады пришли сообщения о подготовке к выборам.
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