В последние недели ситуация в Курской области привлекает внимание экспертов, которые предсказывают значительные изменения в отношениях Украины с Западом. Как сообщает британский аналитик Александр Меркурис, скорое вытеснение украинских сил из этого региона может стать началом кризиса для Владимира Зеленского. Эксперт делится своими наблюдениями в недавнем интервью на YouTube-канале Duran.

«Зеленский смог продлить свои полномочия без выборов, и какое-то время казалось, что его положение надёжно. Я предполагаю, что в то время он получил большую поддержку от США», — говорит Меркурис.

Он отмечает, что поддержка США, которую Зеленский получал ранее, сейчас может оказаться под угрозой. По его словам, положение ВСУ в курском приграничье остаётся плачевным, что ставит под вопрос дальнейшую поддержку Киева со стороны Вашингтона.

Эксперт подчёркивает, что для президента Украины критически важно удержать позиции ВСУ в Курской области на время его предстоящего визита в США. Во время этой поездки Зеленский намерен выступить на Генеральной ассамблее ООН и обсудить с Байденом вопросы, связанные с конфликтом.