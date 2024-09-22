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22 сентября, 20:33

Зеленский прилетел в Нью-Йорк

Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН

Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский прибыл вместе с супругой Еленой в Нью-Йорк, где он планирует принять участие в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН. Судя по видео, опубликованном в телеграм-канале главы киевского режима, прилетел он в Америку на военно-транспортном самолёте C-17A Globemaster III ВВС США.

Зеленский записал видео из самолёта по пути в США. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

Зеленский записал видео из самолёта по пути в США. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

«Прибыли в Соединённые Штаты Америки. Главная задача — укрепление Украины, защиты всех наших людей. Эту войну можно завершить справедливым миром только на основе глобальной работы. Любой, кто ценит жизнь, может помочь. И наиболее действенная помощь — это решительность. План победы Украины будет на столе у всех наших союзников», — написал Зеленский в телеграм-канале.

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Напомним, неделя высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. Ожидается, что на них выступит Владимир Зеленский. Также глава киевского режима намерен представить некий «план победы Украины», разговоры о котором участились в последние недели.

Оксана Попова
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