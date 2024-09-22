Зеленский прилетел в Нью-Йорк

Владимир Зеленский прибыл вместе с супругой Еленой в Нью-Йорк, где он планирует принять участие в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН. Судя по видео, опубликованном в телеграм-канале главы киевского режима, прилетел он в Америку на военно-транспортном самолёте C-17A Globemaster III ВВС США.

Зеленский записал видео из самолёта по пути в США. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

«Прибыли в Соединённые Штаты Америки. Главная задача — укрепление Украины, защиты всех наших людей. Эту войну можно завершить справедливым миром только на основе глобальной работы. Любой, кто ценит жизнь, может помочь. И наиболее действенная помощь — это решительность. План победы Украины будет на столе у всех наших союзников», — написал Зеленский в телеграм-канале.