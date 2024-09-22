Зеленский поедет на малую родину Байдена смотреть на боеприпасы для ВСУ
AP: Зеленский посетит завод боеприпасов в Скрэнтоне, где родился Байден
Владимир Зеленский начнёт визит в США в воскресенье с посещения завода по производству боеприпасов для Вооружённых сил Украины, расположенного в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, где родился американский президент Джо Байден, сообщает агентство Associated Press.
В ходе визита также запланировано выступление Зеленского на заседании Генеральной Ассамблеи ООН и переговоры с Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.
Ранее лидер киевского режима заявил, что Украина разрабатывает план, который будет «стартом и фундаментом» для грядущих мирных переговоров с Россией. Зеленский постоянно говорит о некоем «плане победы», который вскоре будет представлен президенту США Джо Байдену
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