Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 00:39

Зеленский поедет на малую родину Байдена смотреть на боеприпасы для ВСУ

AP: Зеленский посетит завод боеприпасов в Скрэнтоне, где родился Байден

Владимир Зеленский начнёт визит в США в воскресенье с посещения завода по производству боеприпасов для Вооружённых сил Украины, расположенного в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, где родился американский президент Джо Байден, сообщает агентство Associated Press.

В ходе визита также запланировано выступление Зеленского на заседании Генеральной Ассамблеи ООН и переговоры с Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

Зеленский: Ни США, ни Британия не дали разрешения на удары вглубь России
Зеленский: Ни США, ни Британия не дали разрешения на удары вглубь России

Ранее лидер киевского режима заявил, что Украина разрабатывает план, который будет «стартом и фундаментом» для грядущих мирных переговоров с Россией. Зеленский постоянно говорит о некоем «плане победы», который вскоре будет представлен президенту США Джо Байдену

Обложка ©

flickr / Oleg Dubyna

Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Владимир Зеленский
  • Джо Байден
  • Камала Харрис
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров