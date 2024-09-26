Чем закончилось избиение ребёнка в школе Ташкента за русский язык После избиения ребёнка в школе Ташкента за просьбу преподавать русский язык на русском языке местный депутат Алишер Кадыров рекомендовал МИД России заниматься «своими делами, полными проблем». Почему в Узбекистане процветает русофобия? 26 сентября, 14:22 Учительница напала на школьника за просьбу вести русский язык на русском языке. Обложка © Telegram / MASH

Как учительница избила ребёнка в Ташкенте за русский язык

Россия запросила у Узбекистана разъяснения после появления в Интернете видео c избиением ученика учительницей в Ташкенте. Конфликт произошёл в школе № 188, когда ученик во время урока русского языка попросил учительницу объяснять материал по-русски — она делала это на узбекском. Еще раз: на уроке русского языка! В ответ «педагог» напала на ребёнка, избив его. Потянула за ухо, грубо вывела его из-за парты к доске, ударила по лицу, схватила за воротник и несколько раз ударила головой о доску. На глазах у всего класса — некоторым детям от увиденного стало очень плохо. Сам пострадавший находится в подавленном состоянии и отказывается ходить в школу.

Родители ученика вызвали полицию, приехал участковый и позвонил директору школы, чтобы та приехала и показала записи с камер видеонаблюдения, однако она отказалась — сказала, что «гуляет на свадьбе». В итоге она всё же приехала, и видео стало общедоступным. Выяснилось также, что классный руководитель в ответ на жалобы пострадавшего ученика не только не приняла меры, но и обвинила его самого в инциденте и заставила публично извиниться перед учителем.

Кадры нападения учительницы в ташкентской школе на ученика за просьбу вести предмет русского языка правильно. Видео © Telegram / MASH

На следующий день, после запросов со стороны МИД России, учительницу арестовали. Но не за избиение ребёнка, а за нападение в школе № 204 на заместителя директора. То есть на ребёнка — можно, на замдиректора — нет. Во втором случае полиция всё-таки решила вмешаться в ситуацию, но учительница оказала сопротивление. Её арестовали на семь суток и назначили штраф. По факту избиения ребёнка в отношении женщины ведётся доследственная проверка, сообщают СМИ.

Напомню, представитель МИД Мария Захарова высказала крайнюю обеспокоенность инцидентом и высказала слова сочувствия пострадавшему ребёнку. По её словам, Москва запросила разъяснения у Ташкента и держит вопрос на контроле. Россия, по её словам, попросила Узбекистан дать правовую оценку случившемуся и принять меры к виновному в жестоком обращении с ребёнком.

Реакция самого учителя: она ни о чём не сожалеет, по некоторым данным, «педагог» уволилась по собственному желанию. Родители написали заявление в прокуратуру, там его приняли, но отметили, что итогом расследования инцидента может быть только предупреждение директору и административный штраф учителю.

Школьный класс. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

И всё?! Ничего, что за физическое насилие над детьми должна наступать куда более жёсткая ответственность? Это не говоря уже об откровенно нацистских заявлениях учителя! Налицо состав преступления по статье 156 УК Узбекистана (возбуждение национальной, расовой, этнической или религиозной вражды).

Получится ли всё спустить на тормозах

Языковые инциденты бывали и раньше, и нередко лица, виновные в пропаганде русофобии, избегали ответственности: как известные политики, так и простые граждане. Конечно, замять скандал после привлечения внимания российского МИД будет сложнее. Если, конечно, российское ведомство будет настаивать на полноценном расследовании и наказании виновных. Тогда Ташкенту будет трудно спустить дело на тормозах.

То есть если этого не сделает сама Москва. Ведь не секрет, что многие российские чиновники рассуждают в логике — зачем нам ссориться с соседями из-за какого-то малозначимого инцидента? И это серьёзная проблема. Гораздо более серьёзная, чем собственно случаи русофобии в «братских» республиках.

К сожалению, Россия десятилетиями проводила политику дружбы с элитами постсоветских стран, не вмешиваясь в то, что происходило внутри них. Закрывая глаза на планомерное вытеснение русского языка, на создание условий для того, чтобы русскоязычные уезжали в Россию, на откровенное насилие по отношению к ним. На переписывание истории, в новой редакции которой Россия представлялась «колонизатором» и «оккупантом», реабилитацию бандитов, которые под знамёнами якобы борьбы за независимость занимались откровенным террором.

Чему учат в школах Узбекистана, Киргизии и Таджикистана

Буквально этой весной был скандал с учебниками, которые занимались откровенной пропагандой русофобии, — в Таджикистане, в Киргизии, в Казахстане. И, разумеется, в Узбекистане тоже.





На это, в частности, обратил внимание научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков, проанализировавший учебники, в которых говорится, что ещё Пётр I завещал своим потомкам «завоевать» богатый природными ресурсами Узбекистан и что Российская империя «грабила» Узбекистан, наводя там «колониальные порядки», издевалась над национальной культурой. Что советская власть продолжила «колониальный гнёт» и что СССР был «государством-агрессором», подписавшим пакт с Гитлером. Происходит это не первый год.

Как строятся отношения с Узбекистаном

Понятно, что Узбекистан важен для России. В мае этого года российский президент Владимир Путин посетил эту страну, отметив в ходе встречи с узбекским коллегой, что темпы развития экономических связей Москвы и Ташкента впечатляют, товарооборот только в прошлом году вырос на 30%, и что если Узбекистан присоединится к ЕАЭС (а об этом давно ходят слухи, причём речь может идти и об ОДКБ), от этого выиграют все. Помимо прочего, для Москвы важно защищать свой язык, свою историю, своих соотечественников в Средней Азии.

Проблема заключается в том, что в саму Россию массово едут выходцы из этих стран, воспитанные на русофобских учебниках, обученные учителями, которые не стесняются публично заявлять о том, что «Узбекистан для узбеков». А ведь уши растут оттуда — из этих школ, где воспитывается в лучшем случае потребительское отношение, а в худшем — ненависть к России. И зачастую — на российские же деньги.

В конце 2020 года профильные министерства России и Узбекистана, а также благотворительный фонд российского бизнесмена Алишера Усманова «Искусство, наука, спорт» заключили соглашение о старте проекта «Класс!» по повышению уровня владения русским языком в республике. Проект рассчитан на 10 лет и предусматривает направление российских преподавателей в школы Узбекистана и комплексную переподготовку узбекистанских учителей.

Проблемы с «мягкой силой»

Стоит напомнить, что в ещё одной республике Средней Азии, в Таджикистане, скандал с учебниками произошёл в русской школе, финансируемой из российского бюджета. Да, мы долгие годы вкладывали деньги в образование в республиках Средней Азии, считая, что чем больше будет русских школ и преподавания языка, тем лучше, что таким образом продвигаем «мягкую силу». При этом совершенно не следя за тем, что там на самом деле происходит. А ведь зачастую проблема не только в русофобии, но и в качестве преподавания языка. МВД РФ за последние три года отказало 14 тысячам иностранцев в миграционном статусе из-за того, что те не владеют русским языком на минимальном уровне, но при этом имеют соответствующие сертификаты. Спрашивается, кто и как их вообще учит?

Флаги Узбекистана, Казахстана, России и Киргизии (слева направо). Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Chekhovskoi

Оказалось, что в «мягкую силу» мы пока можем куда хуже оппонентов, которые успешно продвигают свои нарративы, воспитывая целые поколения русофобов, в том числе и местную элиту. Если мы привыкли «договариваться» с ней, сопровождая сотрудничество финансовыми вливаниями, то англосаксы её формируют, таким образом всегда будучи на шаг впереди нас.

Русские школы — вещь, конечно, хорошая и нужная. Но нужен контроль на всех этапах: от печати учебников до найма учителей, проверки их «бэкграунда» — замеченные в национализме должны не просто отсекаться.

И это лишь часть шагов, которые нужно предпринимать уже сейчас. Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Алишер Кадыров (известный, кстати, своими русофобскими взглядами) отреагировал на просьбу российского МИД дать правовую оценку случившемуся в школе. По его словам, было бы правильно, если бы Россия «занималась своими делами, полными проблем, пока она не запуталась в наших внутренних делах». И после этого вы удивляетесь, почему в стране происходят подобные инциденты, а местные элиты становятся всё более прозападными?

Напомню, Россия уже вложила в экономические проекты Узбекистана около 10 миллиардов долларов, причём в дальнейшем показатель вырастет за счёт их реализации. Сейчас в проработке находится несколько масштабных проектов: строительство металлургического кластера, газохимического комплекса и медно-обогатительной фабрики.

Авторы Дмитрий Родионов