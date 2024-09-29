Суд в Ташкенте оштрафовал учительницу, избившую школьника за русский язык

Учительнице русского языка из школы в Ташкенте назначили штраф в 6,8 миллиона сумов (49,5 тысячи рублей) за избиение шестиклассника. Сейчас Озода Равшанова уже отбывает семь суток ареста за избиение педагога из другой школы, сообщает издание gazeta.uz.

По данным издания, суд признал Равшанову виновной по административным статьям «Оскорбление» и «Умышленное причинение лёгкого телесного повреждения». В суд учительница была доставлена под конвоем из спецприёмника, где отбывает семь суток ареста за избиение заместителя директора другой школы, в которой учится её собственная дочь. Во время задержания Равшанова оказывала грубое сопротивление наряду ППС и Нацгвардии.