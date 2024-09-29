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29 сентября, 11:35

Суд в Ташкенте оштрафовал учительницу, избившую школьника за русский язык

Учительница из ташкентской школы, которая избила ребёнка за просьбу вести предмет русского языка правильно. Обложка © Telegram / Mash

Учительница из ташкентской школы, которая избила ребёнка за просьбу вести предмет русского языка правильно. Обложка © Telegram / Mash

Учительнице русского языка из школы в Ташкенте назначили штраф в 6,8 миллиона сумов (49,5 тысячи рублей) за избиение шестиклассника. Сейчас Озода Равшанова уже отбывает семь суток ареста за избиение педагога из другой школы, сообщает издание gazeta.uz.

По данным издания, суд признал Равшанову виновной по административным статьям «Оскорбление» и «Умышленное причинение лёгкого телесного повреждения». В суд учительница была доставлена под конвоем из спецприёмника, где отбывает семь суток ареста за избиение заместителя директора другой школы, в которой учится её собственная дочь. Во время задержания Равшанова оказывала грубое сопротивление наряду ППС и Нацгвардии.

Напомним, на неделе в Сети появилась видеозапись, на которой учительница русского языка из Узбекистана избила ученика прямо на уроке. Всё из-за того, что мальчик попросил её перейти на русский. Разъярённый педагог схватила ребёнка за ухо, оттащила к доске, начав душить его и бить головой об доску. После этого она дала ему несколько пощёчин. Российский МИД вскоре призвал Ташкент отреагировать на произошедшее.

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Наталья Демьянова
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