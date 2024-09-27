«Уже была одна страна»: Сенатор пригрозил Узбекистану судьбой Украины из-за избитого за русский язык школьника

Узбекистан может повторить судьбу Украины, если не пересмотрит отношение к России. Об этом заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, комментируя острое заявление одной из высокопоставленных политиков азиатской страны, призвавшего Россию «следить за собой».

По словам сенатора, слова вице-спикера Узбекистана Алишера Кадыров, как минимум, вызывают недоумение. Есть огромное количество желающих перессорить всю Центральную Азию с Россией и между собой, отметил Климов.

«Уже была одна страна, которая таким образом себя вела довольно долго. Теперь она оказалась в очень тяжёлом положении», — сказал сенатор в разговоре с «Лентой.ру», намекнув на судьбу Украины, которая тоже отличается радикальными русофобскими взглядами.