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27 сентября, 12:34

«Уже была одна страна»: Сенатор пригрозил Узбекистану судьбой Украины из-за избитого за русский язык школьника

Климов пригрозил Узбекистану судьбой Украины после призыва к РФ заниматься собой

Узбекистан может повторить судьбу Украины, если не пересмотрит отношение к России. Об этом заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, комментируя острое заявление одной из высокопоставленных политиков азиатской страны, призвавшего Россию «следить за собой».

По словам сенатора, слова вице-спикера Узбекистана Алишера Кадыров, как минимум, вызывают недоумение. Есть огромное количество желающих перессорить всю Центральную Азию с Россией и между собой, отметил Климов.

«Уже была одна страна, которая таким образом себя вела довольно долго. Теперь она оказалась в очень тяжёлом положении», — сказал сенатор в разговоре с «Лентой.ру», намекнув на судьбу Украины, которая тоже отличается радикальными русофобскими взглядами.

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Напомним, ранее в одной из школ столицы Узбекистана Ташкента учительница избила школьника за просьбу преподавать русский язык на русском языке. После возмущения российской стороной таким поведением, вице-спикер Кадыров рекомендовал МИД России заниматься «своими делами, полными проблем». О русофобии в Узбекистане читайте в большом материале Life.ru.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip

Александра Мышляева
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