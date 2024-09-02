Физрук на джипе насмерть сбил первоклашку во дворе школы, рыдающая мать оцепенела у тела

В турецком городе Орду девочка по имени Мирай готовилась к новому этапу в своей жизни — учёбе в школе. Однако её мечтам о том, каким будет школьное время, так и не суждено сбыться, поскольку прямо на школьном дворе её на машине сбил учитель. О трагедии пишет газета Orduolay со ссылкой на местную полицию и очевидцев.



7-летняя первоклассница Мирай пришла в школу в рамках подготовительной недели, но школьные годы для неё закончились, даже не успев начаться. На школьном дворе её насмерть сбил джип, которым управлял физрук этого самого учебного заведения. Ребёнок погиб на глазах у оцепеневшей от ужаса мамы и родителей других учеников.

«Ребёнок только пошёл в школу, и его мать тоже была здесь. Мне было страшно, у меня дрожали руки и ноги», – рассказала одна из свидетельниц трагедии.