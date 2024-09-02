Праздничная линейка в уральской школе закончилась приездом сапёров
Детей эвакуировали на линейки в школе в Арамиле из-за подозрительного предмета
В городе Арамиль Свердловской области детей и персонал эвакуировали из школы № 4, в которой обнаружили подозрительный объект. На место приехали сапёры, а счастливые ученики выложили в Сеть видео.
Школу в Арамиле эвакуировали. Видео © Telegram / Злой Екатеринбург
Школьница на кадрах рассказала, что в учебное заведение приехали кинологи и начали обследовать здание. Дети отправились гулять вместо линейки. По данным местных пабликов, после проведения проверки сапёры опровергли информацию о минировании школы.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за обстрелов ВСУ было принято решение провести в регионе торжественные линейки, посвящённые Дню знаний, внутри помещений.
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