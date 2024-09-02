Праздничная линейка в уральской школе закончилась приездом сапёров

В городе Арамиль Свердловской области детей и персонал эвакуировали из школы № 4, в которой обнаружили подозрительный объект. На место приехали сапёры, а счастливые ученики выложили в Сеть видео.

Школу в Арамиле эвакуировали. Видео © Telegram / Злой Екатеринбург

Школьница на кадрах рассказала, что в учебное заведение приехали кинологи и начали обследовать здание. Дети отправились гулять вместо линейки. По данным местных пабликов, после проведения проверки сапёры опровергли информацию о минировании школы.