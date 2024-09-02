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2 сентября, 09:12

Вооружённого подростка в экипировке заметили на школьной линейке в Бурятии

В Бурятии подросток пришёл к школе с «автоматом» и в каске с бронежилетом

Вооружённого мальчика заметили возле школы в Улан-Удэ. Судя по кадрам, снятым очевидцами, он был одет в балаклаву и каску. Видео опубликовано в местном телеграм-канале «Весь Улан-Удэ».

В Бурятии подросток пришёл к школе с «автоматом». Видео © Telegram/Весь Улан-Удэ

Юноша гулял около образовательного учреждения, включив громкую музыку из колонки. В этот момент в школе проходил День знаний, утром на линейке собралось много родителей и учеников.

Полицейским удалось быстро установить личность подростка — им оказался ученик 6-го класса. 12-летний мальчик пришёл к образовательному учреждению в страйкбольной форме, взяв с собой пластмассовый игрушечный автомат. В таком виде он собирался погулять с другом, сообщили в местной полиции.

Экипировка 12-летнего мальчика. Фото © Telegram/Полиция Бурятии

Экипировка 12-летнего мальчика. Фото © Telegram/Полиция Бурятии

При этом школьник заявил, что не собирался пугать окружающих. По данному факту уже начата проверка.

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Ранее Life.ru рассказывал о более трагичном инциденте, который произошёл в Саратове. Там школьник подстрелил мальчика из пневматической винтовки, пробив ему пулей шею и пищевод. Ребята играли дома и решили взять оставленное без присмотра оружие. В итоге один из мальчиков случайно нажал на курок.

Обложка ©

Telegram/Весь Улан-Удэ

Николь Вербер
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