Школьник подстрелил мальчика из винтовки в Саратове, пробив пулей шею и пищевод

Саратовский школьник подстрелил сверстника из пневматической винтовки и пробил пулей сонную артерию. Всё произошло дома у одного из них: дети взяли оставленное без присмотра оружие и один из мальчиков случайно нажал на курок.

Пострадавший семилетний ребёнок попал в больницу в тяжёлом состоянии. Пуля пробила мягкие ткани шеи, пищевод и попала в желудок. Мальчик чудом не умер от кровотечения.

"Пуля пробила сонную артерию в двух местах, каждое отверстие по три миллиметра. Каким-то чудесным образом массивного кровотечения удалось избежать, но в результате травмы образовалась псевдоаневризма сонной артерии", — отметил заведующий хирургическим отделением Саратовской больницы Виталий Малюков.

Мальчика отправили на операцию, которая представляла для врачей определённую сложность. Буквально за 20 минут хирурги должны были "ушить" артерию, чтобы не навредить головному мозгу, который остался практически без кровоснабжения. Сейчас школьник идёт на поправку и готовится к новому учебному году.