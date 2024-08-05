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5 августа, 20:02

В Москве неадекват подстрелил мать и её ребёнка на детской площадке

Прокуратура: В Москве 40-летний мужчина выстрелил из окна в женщину и ребёнка

Пистолет, из которого стрелял злоумышленник в женщину с ребёнком. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Пистолет, из которого стрелял злоумышленник в женщину с ребёнком. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Восточном Дергунине 40-летний мужчина из окна квартиры четвёртого этажа открыл огонь по детской площадке. Как передаёт столичная прокуратура в своём телеграм-канале, в результате он ранил женщину и её трёхлетнюю дочку.

В ведомстве рассказали, что происшествие случилось на улице 800-летия Москвы. В настоящее время злоумышленник задержан, а в его жилище нашли пневматический пистолет.

В сообщении также говорится, что расследование находится на контроле у прокуратуры. В отношении мужчины возбудили дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".

Помимо этого, корреспонденты РИА "Новости" пообщались с представителями ГСУ СК РФ по Москве. Там рассказали, что их сотрудники просят, чтобы полиция передала материалы их ведомству.

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Ранение при стрельбе по самокатчикам в Москве получил хавбек FN Николай Бозаджи

Ранее Life.ru писал, что в петербургском Колпино неизвестный устроил стрельбу на детской площадке и ранил десятилетнюю девочку пулей из пневмата. В Следственном комитете впоследствии завели уголовное дело по статье "Хулиганство".

Алексей Соловьёв
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