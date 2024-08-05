В Москве неадекват подстрелил мать и её ребёнка на детской площадке

В Восточном Дергунине 40-летний мужчина из окна квартиры четвёртого этажа открыл огонь по детской площадке. Как передаёт столичная прокуратура в своём телеграм-канале, в результате он ранил женщину и её трёхлетнюю дочку.

В ведомстве рассказали, что происшествие случилось на улице 800-летия Москвы. В настоящее время злоумышленник задержан, а в его жилище нашли пневматический пистолет.

В сообщении также говорится, что расследование находится на контроле у прокуратуры. В отношении мужчины возбудили дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".

Помимо этого, корреспонденты РИА "Новости" пообщались с представителями ГСУ СК РФ по Москве. Там рассказали, что их сотрудники просят, чтобы полиция передала материалы их ведомству.