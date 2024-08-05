Ранение при стрельбе по самокатчикам в Москве получил хавбек FN Николай Бозаджи

Одним из пострадавших в инциденте со стрельбой в Москве оказался полузащитник медиафутбольного клуба Fight Nights Николай Бозаджи. Об этом со ссылкой на родных 21-летнего игрока сообщил Mash. Информацию подтвердил и спортивный директор ФК Дмитрий Шишков.

По данным Telegram-канала, в спину футболиста попала минимум одна пуля. Сейчас он находится в отделе полиции и даёт показания. Личность стрелявшего установлена. Им оказался 42-летний житель столицы, которого уже разыскивают.