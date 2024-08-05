Ранение при стрельбе по самокатчикам в Москве получил хавбек FN Николай Бозаджи
Хавбек ФК Fight Nights Николай Бозаджи. Обложка © Telegram / Niko JR
Одним из пострадавших в инциденте со стрельбой в Москве оказался полузащитник медиафутбольного клуба Fight Nights Николай Бозаджи. Об этом со ссылкой на родных 21-летнего игрока сообщил Mash. Информацию подтвердил и спортивный директор ФК Дмитрий Шишков.
По данным Telegram-канала, в спину футболиста попала минимум одна пуля. Сейчас он находится в отделе полиции и даёт показания. Личность стрелявшего установлена. Им оказался 42-летний житель столицы, которого уже разыскивают.
Напомним, что инцидент произошёл вечером 4 августа во 2-м Верхнем Михайловском проезде. На опубликованных прокуратурой кадрах видно, как неизвестный достаёт схожий с оружием предмет и направляет его в сторону самокатчиков. Предположительно, огонь вёлся из пневматического пистолета.