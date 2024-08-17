Пятилетняя девочка получила страшную травму головы, пока играла у бассейна в Геленджике

На территории одного из отелей в Геленджике пятилетняя девочка получила страшную травму головы, пока играла у бассейна. По данным SHOT, другой ребёнок из окна сбросил на неё бомбочку с водой.

Бассейн, у которого играла пятилетняя девочка в Геленджике, когда на неё сбросили бомбочку с водой. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает телеграм-канал, пострадавшая приехала с родителями из Москвы на отдых 10 августа, в семье воспитывается четверо детей. По словам матери девочки, в тот день они отдыхали у бассейна, рядом была компания взрослых с детьми. Один из них, мальчик 13–14 лет, налил в шарик воды, поднялся на третий этаж и скинул бомбочку вниз. Она попала прямо в голову девочке. Малышка упала и ударилась о плитку головой, а шарик лопнул.

Через два часа девочку начало рвать, вместе с мамой они уехали в больницу Геленджика. Там ребёнку диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб мягких тканей головы. Сейчас ребёнку предстоят транспортировка в Москву и долгое лечение.

По словам матери пострадавшей, у её дочки астма и плохое зрение, поэтому после такого "отдыха" состояние её здоровья может сильно ухудшиться. Она просит наказать родителей мальчика, которые не уследили за сыном. Те просто извинились и продолжили свой отпуск в Геленджике. Написано заявление в полицию.