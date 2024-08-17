Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 11:22

Пятилетняя девочка получила страшную травму головы, пока играла у бассейна в Геленджике

В Геленджике пятилетняя девочка получила ЧМТ из-за сброшенной мальчиком бомбочки

На территории одного из отелей в Геленджике пятилетняя девочка получила страшную травму головы, пока играла у бассейна. По данным SHOT, другой ребёнок из окна сбросил на неё бомбочку с водой.

Бассейн, у которого играла пятилетняя девочка в Геленджике, когда на неё сбросили бомбочку с водой. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает телеграм-канал, пострадавшая приехала с родителями из Москвы на отдых 10 августа, в семье воспитывается четверо детей. По словам матери девочки, в тот день они отдыхали у бассейна, рядом была компания взрослых с детьми. Один из них, мальчик 13–14 лет, налил в шарик воды, поднялся на третий этаж и скинул бомбочку вниз. Она попала прямо в голову девочке. Малышка упала и ударилась о плитку головой, а шарик лопнул.

Через два часа девочку начало рвать, вместе с мамой они уехали в больницу Геленджика. Там ребёнку диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб мягких тканей головы. Сейчас ребёнку предстоят транспортировка в Москву и долгое лечение.

По словам матери пострадавшей, у её дочки астма и плохое зрение, поэтому после такого "отдыха" состояние её здоровья может сильно ухудшиться. Она просит наказать родителей мальчика, которые не уследили за сыном. Те просто извинились и продолжили свой отпуск в Геленджике. Написано заявление в полицию.

В Москве ребёнок уснул на надувном круге в бассейне и чуть не утонул
В Москве ребёнок уснул на надувном круге в бассейне и чуть не утонул

Ранее в Краснодарском крае четырёхлетний мальчик, находившийся с семьёй на базе отдыха, упал в бассейн и утонул. При этом никого из сотрудников учреждения рядом не было.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / evso

Никита Осипов
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров