Под Ростовом толпа подростков избила заступившегося за учительницу школьника

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьника в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель СК поручил руководителю СУ СКР по Ростовской области Аслану Хуаде возбудить уголовное дело и представить доклад», — говорится в сообщении.

В рамках доследственной проверки следователи выяснят все обстоятельства произошедшего, также будет дана правовая оценка действиям участников конфликта.

Как пишет издание «Блокнот», девятиклассник одной из школ в Волгодонске решил вступиться за пожилую учительницу, которую обзывали непристойными словами. Это якобы, не понравилось остальным учащимся, из-за чего парня жестоко избили в раздевалке. В итоге у подростка сильно пострадал глаз. С его слов, нападавших было шестеро. Утверждается, что директор школы всячески пытается замять инцидент.