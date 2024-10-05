Под Ростовом толпа подростков избила заступившегося за учительницу школьника
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения подростка в школе под Ростовом
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьника в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Председатель СК поручил руководителю СУ СКР по Ростовской области Аслану Хуаде возбудить уголовное дело и представить доклад», — говорится в сообщении.
В рамках доследственной проверки следователи выяснят все обстоятельства произошедшего, также будет дана правовая оценка действиям участников конфликта.
Как пишет издание «Блокнот», девятиклассник одной из школ в Волгодонске решил вступиться за пожилую учительницу, которую обзывали непристойными словами. Это якобы, не понравилось остальным учащимся, из-за чего парня жестоко избили в раздевалке. В итоге у подростка сильно пострадал глаз. С его слов, нападавших было шестеро. Утверждается, что директор школы всячески пытается замять инцидент.
А ранее Life.ru писал, что школьник жестоко избил третьеклассницу из-за пластилина в Татарстане. У пострадавшей сотрясение мозга, сейчас она лежит в больнице.
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