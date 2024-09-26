Школьник жестоко избил третьеклассницу из-за пластилина в Нижнекамске

В Нижнекамске в республике Татарстан подросток жестоко избил третьеклассницу. Драка произошла в школе №31. Сейчас девочка находится в больнице с сотрясением мозга, сообщает Mash Iptash.

Избитая школьница получила сотрясение мозга, она находится в больнице. Обложка © Telegram / Mash Iptash.

Скандал произошёл из-за пластилина так, как мальчик взял его без спроса. Школьница толкнула подростка первой, а мальчик в ответ повалил её на пол. В итоге он получил укус в предплечье, разозлился и начал сильно избивать третьеклассницу. Скандал произошёл на глазах учительницы, но она лишь прикрикнула. Другие дети в это время снимали всё на телефон и забавлялись, даже не подумав разнять сверстников.

По данным телеграм-канала, после драки девочке в школе даже не оказали медицинскую помощь, потому что не было видимых повреждений. Ученицу просто отправили домой. В итоге оказалось, что у ребёнка сотрясение мозга, сейчас она лежит в больнице. Мама девочки уже написала заявление в полицию.