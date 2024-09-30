Прокуратура проверит одинцовскую школу, где педагог не отпустила ученика в туалет

Школу в подмосковном Одинцове, где ученик обмочился на уроке из-за отказа педагога отпустить его в туалет, проверят прокуратура и Министерство образования Московской области. Об этом РИА «Новости» заявила уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова.

«В ситуации уже разбирается прокуратура и Министерство образования Московской области. Правовая оценка будет дана по результатам проверок. Учителю уже вынесен выговор», — пояснила Мишонова.

По её словам, учителя должны проявлять чуткость в данном вопросе, тем более, когда речь идёт о младшеклассниках. Мишонова считает, что не отпустить ребёнка в туалет — это своеобразная форма психологического насилия и унижения.