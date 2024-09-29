СК проверит школу в Калининграде из-за не знающих русский язык детей мигрантов
Председателю СК России Александру Бастрыкину представят доклад в связи с публикацией в соцсетях о нарушении прав учеников в одной из школ Калининграда, куда приняли детей мигрантов, не владеющих русским языком. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в телеграм-канале.
«В центральный аппарат СК будет представлен доклад в связи с публикацией о нарушении прав учеников в одной из школ Калининграда», — говорится в сообщении.
В СК отметили, что родители школьников обеспокоены из-за количества детей мигрантов в школе, не владеющих русским языком, из-за этого был нарушен образовательный процесс. При этом руководство учебного заведения не предпринимает каких-либо мер. В связи с этим Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по региону Евгению Козырецкому представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего.
До этого родители школы №7 в Калининграде в соцсетях пожаловались, что из-за шестерых детей мигрантов в классе, остальные ученики отстают в программе.
Ранее Life.ru сообщал, что суд в Ташкенте оштрафовал учительницу, избившую школьника за русский язык. Женщину признали виновной по административным статьям «Оскорбление» и «Умышленное причинение лёгкого телесного повреждения».
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