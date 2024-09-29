СК проверит школу в Калининграде из-за не знающих русский язык детей мигрантов

Председателю СК России Александру Бастрыкину представят доклад в связи с публикацией в соцсетях о нарушении прав учеников в одной из школ Калининграда, куда приняли детей мигрантов, не владеющих русским языком. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в телеграм-канале.

«В центральный аппарат СК будет представлен доклад в связи с публикацией о нарушении прав учеников в одной из школ Калининграда», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что родители школьников обеспокоены из-за количества детей мигрантов в школе, не владеющих русским языком, из-за этого был нарушен образовательный процесс. При этом руководство учебного заведения не предпринимает каких-либо мер. В связи с этим Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по региону Евгению Козырецкому представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего.



До этого родители школы №7 в Калининграде в соцсетях пожаловались, что из-за шестерых детей мигрантов в классе, остальные ученики отстают в программе.