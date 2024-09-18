Минпросвещения советует ограничить в классах число учеников, не знающих русского

В Министерстве просвещения РФ порекомендовали школам ограничить в классах количество детей иностранных граждан, плохо говорящих русским языком. Об этом пишет газета «Известия». Указывается, что слабый уровень владения государственным языком, особенно в сочетании с «иными образовательными потребностями», делает обучение не проще работы с учениками с ограниченными возможностями.

«Таким образом, необходимо стремиться к тому, чтобы в классе (группе) не было более трёх детей, плохо владеющих русским языком», — сказано в методических рекомендациях ведомства.