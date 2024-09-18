Минпросвещения советует ограничить в классах число учеников, не знающих русского
В Министерстве просвещения РФ порекомендовали школам ограничить в классах количество детей иностранных граждан, плохо говорящих русским языком. Об этом пишет газета «Известия». Указывается, что слабый уровень владения государственным языком, особенно в сочетании с «иными образовательными потребностями», делает обучение не проще работы с учениками с ограниченными возможностями.
«Таким образом, необходимо стремиться к тому, чтобы в классе (группе) не было более трёх детей, плохо владеющих русским языком», — сказано в методических рекомендациях ведомства.
При этом рекомендация является ориентиром, а не запретительной мерой. К слову, согласно опросу ЦЕнтра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, 53% российских учителей отмечают у детей иностранцев проблемы с владением русским языком.
Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому был создан Совет по ведению госполитики в сфере поддержки русского языка. Его рабочие задачи будут направлены на сохранение, развитие и продвижения позиций национального языка в мире. Кроме того, в Госдуме призвали ввести устную часть в экзамен по русскому для мигрантов, который, помимо прочего, будет охватывать аспекты социальных норм и правил поведения.
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