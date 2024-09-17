«Вирус распространяется с безумной скоростью»: Катя Лель сделала шокирующее заявление

Звезда нулевых Катя Лель сегодня известна широкой общественности не только как талантливая исполнительница, но и как фанатка паранормальных историй. Артистка неоднократно рассказывала об общении с различными гуру, астрологами и другими мистиками, а недавно шокировала россиян новым заявлением.

Певица выразила уверенность, что русский язык будет мировым языком. На это, по её мнению, указывает песня «Мармеладный», ставшая известной во многих странах. Артистка подчеркнула, что получает сообщения от иностранцев о том, что они учат наш язык и песни.

«...Этот вирус распространяется с безумной скоростью, нас просто готовят к тому, что русский язык будет мировым языком», — цитирует Катю Лель сайт MK.ru.