Катя Лель вышла на связь после скандала с иском против больного раком Отара Кушанашвили

Певица Катя Лель заявила, что желает телеведущему Отару Кушанашвили только здоровья, а в суд на него подавала ещё в марте, когда не была в курсе о состоянии его здоровья. Об этом она написала в личной социальной сети.

«Я желаю Отару только здоровья! Прошу не манипулировать и не провоцировать данную ситуацию, сначала разобраться [в ней], а потом писать об этом. Иск к Отару был ещё марте текущего года сразу же после выхода декабрьского выпуска 2023 года авторской программы Отара «КАКОВО?!», задолго до его болезни», — говорится в публикации.

Певица приложила к посту видеосообщение от своего адвоката, которая заявила, что требование о материальной компенсации за оскорбление является обычной практикой, предусмотрено законодательством и было выдвинуто до информации об онкологии телеведущего. Кроме того, по её словам, целью является не получение денег от Кушанашвили, а восстановление доброго имени Лель любыми возможными способами. Тем не менее, как можно понять из её слов, иск отозван не будет, несмотря на состояние здоровья обидчика.