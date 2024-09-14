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14 сентября, 19:55

Катя Лель вышла на связь после скандала с иском против больного раком Отара Кушанашвили

Лель заявила, что подала в суд на Кушанашвили ещё в марте, и пожелала здоровья

Катя Лель и Отар Кушанашвили. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев, Елена Никитченко

Катя Лель и Отар Кушанашвили. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев, Елена Никитченко

Певица Катя Лель заявила, что желает телеведущему Отару Кушанашвили только здоровья, а в суд на него подавала ещё в марте, когда не была в курсе о состоянии его здоровья. Об этом она написала в личной социальной сети.

«Я желаю Отару только здоровья! Прошу не манипулировать и не провоцировать данную ситуацию, сначала разобраться [в ней], а потом писать об этом. Иск к Отару был ещё марте текущего года сразу же после выхода декабрьского выпуска 2023 года авторской программы Отара «КАКОВО?!», задолго до его болезни», — говорится в публикации.

Певица приложила к посту видеосообщение от своего адвоката, которая заявила, что требование о материальной компенсации за оскорбление является обычной практикой, предусмотрено законодательством и было выдвинуто до информации об онкологии телеведущего. Кроме того, по её словам, целью является не получение денег от Кушанашвили, а восстановление доброго имени Лель любыми возможными способами. Тем не менее, как можно понять из её слов, иск отозван не будет, несмотря на состояние здоровья обидчика.

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«Я улыбаюсь»: Кушанашвили ответил Кате Лель, подавшей на него в суд за высмеивание инопланетян

Напомним, что Лель подала на Кушанашвили в суд в марте этого года после его слов о том, будто певица не вполне здраво мыслит, а её песни набирают популярность только как мем. В качестве компенсации морального ущерба она требует от телеведущего сумму порядка 6,5 миллионов рублей. Заседание суда назначено на 14 октября.

Юрий Лысенко
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