Катя Лель вышла на связь после скандала с иском против больного раком Отара Кушанашвили
Лель заявила, что подала в суд на Кушанашвили ещё в марте, и пожелала здоровья
Катя Лель и Отар Кушанашвили. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев, Елена Никитченко
Певица Катя Лель заявила, что желает телеведущему Отару Кушанашвили только здоровья, а в суд на него подавала ещё в марте, когда не была в курсе о состоянии его здоровья. Об этом она написала в личной социальной сети.
«Я желаю Отару только здоровья! Прошу не манипулировать и не провоцировать данную ситуацию, сначала разобраться [в ней], а потом писать об этом. Иск к Отару был ещё марте текущего года сразу же после выхода декабрьского выпуска 2023 года авторской программы Отара «КАКОВО?!», задолго до его болезни», — говорится в публикации.
Певица приложила к посту видеосообщение от своего адвоката, которая заявила, что требование о материальной компенсации за оскорбление является обычной практикой, предусмотрено законодательством и было выдвинуто до информации об онкологии телеведущего. Кроме того, по её словам, целью является не получение денег от Кушанашвили, а восстановление доброго имени Лель любыми возможными способами. Тем не менее, как можно понять из её слов, иск отозван не будет, несмотря на состояние здоровья обидчика.
Напомним, что Лель подала на Кушанашвили в суд в марте этого года после его слов о том, будто певица не вполне здраво мыслит, а её песни набирают популярность только как мем. В качестве компенсации морального ущерба она требует от телеведущего сумму порядка 6,5 миллионов рублей. Заседание суда назначено на 14 октября.