«Я улыбаюсь»: Кушанашвили ответил Кате Лель, подавшей на него в суд за высмеивание инопланетян

Журналист Отар Кушанашвили прокомментировал иск певицы Кати Лель против него. Он отметил, что такое решение исполнительницы можно связать с отсутствием самоиронии. По его словам, с артисткой они раньше дружили, поэтому не искренне недоумевает, как можно было спутать иронический выпад и оскорбление чести.

Кушанашвили прокомментироваб иск Лель. Видео © Telegram / КАКОВО?! | Отар Кушанашвили

«Уверяю вас, я способен за себя постоять. Я улыбаюсь, когда наблюдаю такие поступки людей. Ну, хочет она верить в инопланетян — пусть верит, но мне кто запретит смеяться над этим?» — заявил Отар в своём обращении, опубликованном в телеграм-канале.

Он также поблагодарил людей, которые встали на его сторону, однако при этом заметил, что в силах за себя постоять. По его словам, для него сейчас на первом плане здоровье и предстоящая операция.