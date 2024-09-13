«Я улыбаюсь»: Кушанашвили ответил Кате Лель, подавшей на него в суд за высмеивание инопланетян
Отар Кушанашвили связал судебный иск Кати Лель с отсутствием самоиронии
Отар Кушанашвили. Обложка © VK / Отар Кушанашвили
Журналист Отар Кушанашвили прокомментировал иск певицы Кати Лель против него. Он отметил, что такое решение исполнительницы можно связать с отсутствием самоиронии. По его словам, с артисткой они раньше дружили, поэтому не искренне недоумевает, как можно было спутать иронический выпад и оскорбление чести.
Кушанашвили прокомментироваб иск Лель. Видео © Telegram / КАКОВО?! | Отар Кушанашвили
«Уверяю вас, я способен за себя постоять. Я улыбаюсь, когда наблюдаю такие поступки людей. Ну, хочет она верить в инопланетян — пусть верит, но мне кто запретит смеяться над этим?» — заявил Отар в своём обращении, опубликованном в телеграм-канале.
Он также поблагодарил людей, которые встали на его сторону, однако при этом заметил, что в силах за себя постоять. По его словам, для него сейчас на первом плане здоровье и предстоящая операция.
Напомним, Катя Лель подала в суд на Кушанашвили ещё в марте. Она посчитала оскорбительными слова журналиста, о том, что сходит с ума, а её песни являются мемом. Несмотря на рак у Отарика, Лель продолжает требовать от него опровержения и компенсацию морального вреда почти 6,5 млн рублей. Судебное заседание состоится 14 октября.