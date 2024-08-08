Сильно постаревший Отар Кушанашвили оголился и показал жуткие последствия операции на кишечнике

Российский журналист Отар Кушанашвили показал огромный шрам, который остался у него животе после хирургического вмешательства. Видео с гигантским рубцом, который тянется от пупка до груди, он выложил в личном телеграм-канале.

"Есть и противники натуралистических съёмок, я понимаю хорошо людей, которые эстетическими категориями вооружась подходят к жизни. Но это-то мой организм, мой любимый мною организм. А я вас информирую, что этот шрам теперь со мной навсегда", — рассказал Кушанашвили, который, похоже, находится в отличном настроении, несмотря на болезнь.