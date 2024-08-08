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8 августа, 14:02

Сильно постаревший Отар Кушанашвили оголился и показал жуткие последствия операции на кишечнике

Отар Кушанашвили показал видео с гигантским шрамом на животе после операции

Кадр из видео. Обложка © Telegram / "КАКОВО?! | Отар Кушанашвили | Вся правда о шоу-бизнесе"

Кадр из видео. Обложка © Telegram / "КАКОВО?! | Отар Кушанашвили | Вся правда о шоу-бизнесе"

Российский журналист Отар Кушанашвили показал огромный шрам, который остался у него животе после хирургического вмешательства. Видео с гигантским рубцом, который тянется от пупка до груди, он выложил в личном телеграм-канале.

"Есть и противники натуралистических съёмок, я понимаю хорошо людей, которые эстетическими категориями вооружась подходят к жизни. Но это-то мой организм, мой любимый мною организм. А я вас информирую, что этот шрам теперь со мной навсегда",рассказал Кушанашвили, который, похоже, находится в отличном настроении, несмотря на болезнь.

"Я не сдамся": Кушанашвили вернулся к съёмкам после химиотерапии
"Я не сдамся": Кушанашвили вернулся к съёмкам после химиотерапии

Напомним, что 20 июня Отара Кушанашвили госпитализировали в Красногорске. Ему диагностировали острую непроходимость кишечника, а позже выявили онкологию. Впоследствии журналист сам прокомментировал своё состояние и рассказал, что перенёс две клинические смерти. Потом его перевели в онкоцентр Блохина в Москве. Расходы на лечение Кушанашвили взяли на себя певцы Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Николай Басков. 13 июля звёздного пациента выписали из медучреждения и отправили лечиться амбулаторно, чтобы он смог подготовиться к курсу химиотерапии.

Юрий Лысенко
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