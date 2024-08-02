"Я не сдамся": Кушанашвили вернулся к съёмкам после химиотерапии

Журналист Отар Кушанашвили приступил к работе через неделю после начала курса химиотерапии. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале, отметив, что снял уже два выпуска программы.

"Это пренеприятнейшая болезнь, но я не сдамся. Вот ради этого, ради софитов я вернулся на площадку и ради того, чтобы сказать спасибо. У меня остались кожа да кости. Тот спасётся от смерти, чья жизнь — это не просто форма, не просто содержание, а симбиоз", — сказал журналист.