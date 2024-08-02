"Я не сдамся": Кушанашвили вернулся к съёмкам после химиотерапии
Онкобольной Кушанашвили вернулся к съёмкам через неделю после начала курса химии
Журналист Отар Кушанашвили приступил к работе через неделю после начала курса химиотерапии. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале, отметив, что снял уже два выпуска программы.
Отар Кушанашвили обратился к подписчикам. Видео © Telegram / КАКОВО?! | Отар Кушанашвили
"Это пренеприятнейшая болезнь, но я не сдамся. Вот ради этого, ради софитов я вернулся на площадку и ради того, чтобы сказать спасибо. У меня остались кожа да кости. Тот спасётся от смерти, чья жизнь — это не просто форма, не просто содержание, а симбиоз", — сказал журналист.
Кушанашвили поблагодарил медиков больницы, где он лечится, поклонников, а также артистов, которые не оставили друга в сложной жизненной ситуации. По его словам, в число таких входят певец Валерий Меладзе, исполнители Сосо Павлиашвили и Николай Басков.
Как рассказывал Life.ru, 20 июня репортёра госпитализировали в подмосковном Красногорске. Врачи выявили у него острую непроходимость кишечника. В результате обследования артисту также диагностировали рак. Позже он вышел на связь и сказал, что пережил две клинические смерти. Артиста перевели в столичный онкоцентр Блохина. Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Николай Басков оплатили его лечение. 13 июля Кушанашвили выписали домой, чтобы тот смог подготовиться к курсу химии.
Telegram / КАКОВО?! | Отар Кушанашвили