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12 сентября, 05:21

Катя Лель потребовала 6,5 миллиона с больного раком Кушанашвили за оскорбление

Катя Лель. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Катя Лель. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Более 6 миллионов требует с больного раком Отара Кушанашвили певица Катя Лель. Она оскорбилась словами журналиста о её ментальном здоровье.

Как выяснил SHOT, бывшая подруга Отара Кушанашвили певица Катя Лель обиделась на его слова, которые он сказал о ней в декабрьском выпуске своей авторской программы: «Катя Лель выжила из ума, она спятила»; «Успех песни «Мой мармеладный» — это случайность, это мем».

В марте Катя подала на Отара в суд. Дело затянулось. В июне у Кушанашвили обнаружили онкологию, но это не сподвигло певицу отозвать свой иск. В то время, как российские звёзды, даже уехавшие из России, помогают Отару деньгами, Лель продолжает требовать от него опровержения и почти 6,5 миллионов рублей.

По данным SHOT, такая сумма складывается из двух составляющих: ₽6 млн — моральная компенсация, ₽477,6 тысячи — судебные издержки.

Сам Кушанашвили прокомментировал происходящее коротко: «Это ж Кафка и Ионеско в одном. Хроника флуктуации ума». Напомним, что исполнительница хитов «Муси-пуси» и «Мой мармеладный», как известно, уже давно увлекается эзотерикой и верит в существование НЛО. Она неоднократно рассказывала, что контактировала с пришельцами, а в 16 лет, по её словам, они даже украли у неё зубы. Также артистка утверждает, что инопланетяне даровали ей необъяснимую силу, которая позволяет ей поддерживать контакт с представителями других планет.

Второй участник возникшего спора, Отар Кушанашвили прямо сейчас борется с онкологией. 20 июня его госпитализировали в Красногорске, диагностировав острую непроходимость кишечника, а позже выявили онкологию. Впоследствии журналист сам прокомментировал своё состояние и рассказал, что перенёс две клинические смерти.

Мария Любицкая
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