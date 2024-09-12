Катя Лель потребовала 6,5 миллиона с больного раком Кушанашвили за оскорбление

Более 6 миллионов требует с больного раком Отара Кушанашвили певица Катя Лель. Она оскорбилась словами журналиста о её ментальном здоровье.

Как выяснил SHOT, бывшая подруга Отара Кушанашвили певица Катя Лель обиделась на его слова, которые он сказал о ней в декабрьском выпуске своей авторской программы: «Катя Лель выжила из ума, она спятила»; «Успех песни «Мой мармеладный» — это случайность, это мем».

В марте Катя подала на Отара в суд. Дело затянулось. В июне у Кушанашвили обнаружили онкологию, но это не сподвигло певицу отозвать свой иск. В то время, как российские звёзды, даже уехавшие из России, помогают Отару деньгами, Лель продолжает требовать от него опровержения и почти 6,5 миллионов рублей.

По данным SHOT, такая сумма складывается из двух составляющих: ₽6 млн — моральная компенсация, ₽477,6 тысячи — судебные издержки.