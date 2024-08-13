"Мантра любви": Катя Лель выпустит песню на галактическом языке в соавторстве с пришельцами
Катя Лель запишет песню на галактическом языке
Российская певица Катя Лель выпустит хит на галактическом языке. Запись нового трека артистка нарекла "магическим и сакральным процессом". Как призналась Лель, на создание композиции её вдохновили духовные практики на Мальдивах.
Лель записывает песню на галактическом языке. Видео © Telegram / klel2935
"Созидаем в студии с Артёмом Лаар волшебную вселенскую мантру любви на галактическом языке, которую спустили свыше моей подруге Ирине Чикуновой, цивилизация Хамилия, для открытия сердец в новых частотах сознания и Гц", — поделилась Лель в телеграм-канале.
По её словам, галактический язык якобы называется "лючия", что означает любовь. О своём новом треке певица пообещала рассказать подробности чуть позже.
Исполнительница хитов "Муси-пуси" и "Мой мармеладный", как известно, уже давно увлекается эзотерикой и верит в существование НЛО. Она неоднократно рассказывала, что контактировала с пришельцами, а в 16 лет, по её словам, они даже украли у неё зубы. Также артистка утверждает, что инопланетяне даровали ей необъяснимую силу, которая позволяет ей поддерживать контакт с представителями других планет. Ранее Лель заявила, что придёт день, когда люди прибегут к ней за помощью, поскольку лишь она обладает сакральным знанием о принципах коммуникации с иными мирами.
Telegram / klel2935