"Мантра любви": Катя Лель выпустит песню на галактическом языке в соавторстве с пришельцами

Российская певица Катя Лель выпустит хит на галактическом языке. Запись нового трека артистка нарекла "магическим и сакральным процессом". Как призналась Лель, на создание композиции её вдохновили духовные практики на Мальдивах.

Лель записывает песню на галактическом языке. Видео © Telegram / klel2935

"Созидаем в студии с Артёмом Лаар волшебную вселенскую мантру любви на галактическом языке, которую спустили свыше моей подруге Ирине Чикуновой, цивилизация Хамилия, для открытия сердец в новых частотах сознания и Гц", — поделилась Лель в телеграм-канале.