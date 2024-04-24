"Прибегут ко мне": Катя Лель обратилась с предупреждением к людям, не верящим в НЛО
Катя Лель заявила, что спокойно относится к высмеиванию её веры в инопланетян
Катя Лель. Обложка © VK / Катя Лель
Российская певица Катя Лель уже давно славится своим отношением к внеземным цивилизациям. Не раз она заявляла, что находится в диалоге с жителями других планет и даже имеет силу, которую ей даровали инопланетяне. К такой жизненной позиции многие фанаты "муси-пуси" и "джаги-джаги" относятся скептически. Однако, по словам самой артистки, наступит момент, когда маловеры поменяют мнение.
Она считает, что люди, которые не верят в инопланетную жизнь, просто не готовы к такой шокирующей информации. Исполнительница отметила, что не обижается на невежд, смеющихся над её мнением. При этом артистка предупредила, что может наступить день, когда всем потребуется её помощь в коммуникации с пришельцами.
"Не все же находятся на одних вибрационных частотах. Другой вопрос, когда это придёт и люди материально это увидят. Они прибегут ко мне и скажут: "Помоги, пожалуйста!" Вот и всё", — приводит её слова kp.ru.
Ранее Life.ru писал, что каждый четвёртый россиянин (27%) верит в существование инопланетян. Кроме того, 42% респондентов допускают, что жизнь вне Земли возможна. А 5% говорят, что верили в них в детстве, но с возрастом мировоззрение поменялось.