Стало известно, сколько россиян верят в пришельцев

Каждый четвёртый россиянин (27%) верит в существование инопланетян, показывают данные опроса, проведённого сетью семейных фиджитал парков Hello Park, передаёт "Газета.Ru". Также выяснилось, что 42% респондентов допускают, что жизнь вне Земли возможна. А 5% заявили, что верили в них в детстве, но потом перестали, при этом 26% опрошенных в корне с ними не согласны.

Почти половина (46%) из тех, кто считает возможным существование жизни на других планетах, опирается на научные гипотезы и факты о космосе. 17% начали верить в инопланетян после просмотра фантастических фильмов, 16% — после прочтения соответствующей литературы, а 7% участников опроса поверили в инопланетян благодаря снам. Кроме того, 14% опрошенных утверждают, что лично видели НЛО.

54% считают, что пришельцы не имеют сходства с чем-то, что известно человечеству. Но каждый пятый (20%) респондент предполагает, что инопланетяне могут быть похожи на людей. 10% участников опроса представляют жителей других галактик в виде энергетических или световых сущностей, 4% склоняются к мысли, что они выглядят как животные или насекомые, а 3% считают, что они имеют сходство с роботами. Только 9% представляют себе стереотипный образ инопланетян как "зелёных человечков".

34% рассказали, что в случае встречи с инопланетянином будут наблюдать за ним со стороны, 17% — попытаются установить контакт. Ещё 10% убежали бы, 5% сделали бы фото, 4% позвонили бы в полицию, а 30% — не поверили бы своим глазам и просто решили, что им пора в отпуск.