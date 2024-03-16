Астрофизик раскрыл, как инопланетяне могут узнать о существовании землян

Учёные уже давно пытаются обнаружить инопланетян, поймав их радиосигналы. По их оценкам, наша цивилизация также хорошо заметна для внешнего наблюдателя и основной вклад в это делают радары противоракетной обороны. Гипотетические инопланетяне могут заметить работу земного радара с другого конца галактики, рассказал заместитель руководителя Астрокосмического центра ФИАН астрофизик Алексей Рудницкий.

"Радарные импульсы при земном уровне технологий можно зафиксировать на дистанции порядка 100 тысяч световых лет. Это сравнимо с диаметром Млечного Пути, так что сигнал будет заметен на другом конце галактики", — пояснил учёный в беседе с "Газетой.ru".

Радар излучает в узком диапазоне радиочастот, постепенно сканируя лучом разные секторы неба, и выглядит для наблюдателя как периодические яркие радиовспышки. Если гипотетическая внеземная цивилизация находится на уровне развития человечества, то благодаря радарам она точно узнает о существовании разумных существ, сделал вывод астрофизик.