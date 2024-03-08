Учёные сделали шокирующее открытие в космосе с помощью телескопа "Джеймс Уэбб"

Астрономы с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" обнаружили самую старую мёртвую галактику, лишённую звездообразования. На сегодняшний день это один из самых глубоких снимков Вселенной, сделанных обсерваторией.

"Галактика существовала, когда Вселенной было всего около 700 миллионов лет, а сейчас ей уже более 13,8 миллиарда лет", — пишет CNN со ссылкой на научное исследование.

Теперь учёным предстоит узнать, почему в галактике, возраст которой составляет около 13 миллиардов лет, остановился процесс появления новых звёзд. Кроме того, её изучение могло бы дать новые представления о ранней Вселенной и факторах, влияющих на звездообразование внутри галактик, отметили в публикации.