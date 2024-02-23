Автостопом по Вселенной: Учёные выяснили, как жизнь может распространяться в космосе Они считают, что за миллиарды лет существования Вселенной жизнь могла распространиться по всей галактике. 22 февраля, 21:44 Учёные выяснили, как жизнь может распространяться в космосе. Обложка © Shutterstock

Весенним безлунным вечером (примерно в марте) иногда над горизонтом можно заметить вот такое удивительное явление. Его называют зодиакальным свечением, потому что оно вытянуто в направлении вдоль зодиакального круга. Как теперь знают астрономы, это облако космической пыли в нашей Солнечной системе.

Зодиакальный свет. Фото © eso.org

Несколько лет назад запущенный к Юпитеру зонд "Юнона" по пути к газовому гиганту зафиксировал, что облако распространяется от орбиты Земли до самой дальней части орбиты Марса. И учёные пришли к выводу, что на самом деле это пыль марсианская: её уносит в космос во время знаменитых пылевых бурь Красной планеты.

В основном она, как видно, так и остаётся в её окрестностях, но на самом деле поток летящих от Солнца частиц — так называемый солнечный ветер — наверняка "сдувает" часть этой пыли и разносит по всей Солнечной системе. А может быть, и вовсе выносит в межзвёздное пространство. И, собственно говоря, то же самое он проделывает с пылью, летящей от любой другой планеты.

Эти рассуждения приводят к интересной мысли: что, если эта планета обитаема и на сдуваемых с неё пылинках есть какие-то микроскопические существа либо хотя бы их останки? И поскольку нам пока больше для примера взять нечего, то возьмём Землю и представим, что с неё, как с одуванчика, разлетаются микроскопические молекулярные семена жизни. Куда, когда и в каком состоянии они могут долететь?

Вот это и решил выяснить профессор Свободного университета Тбилиси, астрофизик Заза Османов. По его расчётам, земная космическая пыль за девять тысяч лет должна долететь до ближайшей к Солнцу звёздной системы альфа Центавра, а за пять миллиардов лет — достичь ста тысяч звёздных систем. И поскольку Земля существует 4,6 миллиарда лет, то можно считать, что её пыль распространилась уже практически именно в таких масштабах. И то же самое с пылью гипотетической другой обитаемой планеты. Таким образом, выходит, что за примерно 13 миллиардов лет существования Вселенной семена жизни могли распространиться если не повсеместно, то, во всяком случае, весьма широко.

Остаётся вопрос, что собой должны представлять эти семена спустя, скажем, миллионы лет космического путешествия. Учёные уверены, что на пылинках точно могут сохраняться живые существа даже в состоянии какого-либо анабиоза — на крошечных частичках им просто негде спрятаться от разрушающего космического излучения. Вот хотя бы внутри кометы, астероида — другое дело: грунт и вода защищают. Так вот, радиация в космосе не только убивает всё живое, но и даже геном, скорее всего, разрушает. И тем не менее отдельные составные части ДНК, РНК — скажем, аминокислоты — вполне могут сохраняться. Более того — уже обнаруживаются в космосе. К примеру, в молекулярном облаке Персея в тысяче световых лет от нас.

И есть такое соображение: эти молекулы сами по себе уже достаточно сложные, а при попадании на комфортную планету они могут соединяться в ещё более "многоэтажные" и в конечном счёте образовывать РНК и ДНК. Отсюда идея, что именно и могло произойти на Земле миллиарды лет назад. Она известна как гипотеза панспермии. К примеру, недавно в Канаде нашли окаменелости живых существ, возраст которых может составлять и 4,2 миллиарда лет. Если это действительно так, то выходит, что жизнь на Земле появилась через какие-то четыре сотни тысяч лет после возникновения самой планеты. Учёные склоняются к тому, что это слишком быстро для самозарождения жизни "из ничего".

Авторы Адель Романенкова