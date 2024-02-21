Треш Илона Маска: Как уничтожают старые спутники Starlink и что будет, если они останутся на орбите Беспрецедентная по своей многочисленности спутниковая группировка с самого начала её развёртывания беспокоит прогрессивное человечество как потенциальный космический мусор. 20 февраля, 21:44 Спутник связи Starlink. Обложка © Shutterstock

Сразу хочется отметить, что на сегодняшний день космических деятелей на международном уровне законодательно, по сути, никто и ничто не обязывает убирать из околоземного пространства свой хлам. Есть рекомендации, но не более того. Таким образом, уничтожение отработавших спутников Starlink выглядит не как подчинение требованиям, а как проявление здравого смысла.

Каждый спутник Starlink весит в зависимости от поколения от 260 до около 300 килограммов. Группировка развёрнута на высотах примерно от 530 до 570 километров. Напомним, Международная космическая станция придерживается высоты 400 с небольшим километров. Таким образом, в полутора сотнях километров над МКС летает уже около 5000 космических аппаратов SpaceX.

Внешний вид конструкции спутника Starlink в развёрнутом состоянии. Фото © starlink

Каждый аппарат оснащён единственным ионным двигателем, который работает на аргоне или криптоне по принципу так называемого эффекта Холла: частицы газа разгоняются под действием электричества и создают реактивную тягу. На спутнике установлена автономная система маневрирования для уклонения от возможных столкновений. За спутниками наблюдает и при необходимости управляет манёврами Пентагон — система слежения за космическим мусором Министерства обороны США.

Ориентировочный срок службы двигателя и вообще всей конструкции спутника — примерно пять, в лучшем случае десять лет. А поскольку "партиями" спутники Starlink начали запускать в 2019 году, то созвездия первого поколения можно считать своё отслужившими, и их уже понемногу убирают, то есть сводят с орбиты. Как раз недавно, 12 февраля 2024 года, в SpaceX объявили, что в ближайшие недели и месяцы намереваются ликвидировать около 100 своих спутников первого поколения.

Как именно это делается: с Земли даётся команда спутнику, чтобы он дал такой двигательный импульс, который заставит его снижаться. Он будет спускаться всё ниже, в конце концов войдёт в плотные слои атмосферы и в них сгорит полностью, на Землю ничего не упадёт.

Таким образом, по мере устаревания спутников важно уловить тот момент, когда, с одной стороны, уже ясно, что аппарат не жилец, а с другой, топливо в нём ещё есть, то есть он остаётся управляемым. Поэтому, скорее всего, спутники сводятся до того, как полностью отработают свой потенциал, — как говорится, от греха подальше. Если нужный момент упустить, вся эта великолепная коллекция превратится в бесконтрольный мусор, который будет носиться по орбите, сталкиваться друг с другом и так далее.

Спрашивается, сколько же времени неуправляемые спутники могут так носиться на высоте около 550 километров хаотично, прежде чем земная гравитация и трение об атмосферу (разрежённые остатки которой имеются даже на такой высоте) всё-таки сделают своё дело. Давайте рассмотрим какой-нибудь конкретный пример. Скажем, был такой китайский метеоспутник "Фэнъюнь-1С", который в 2007 году целенаправленно уничтожили в рамках испытания противоспутниковой ракеты. Более 2300 обломков разлетелись во всех направлениях. Аппарат этот весил 750 килограммов, а находился на высоте 865 километров. Так вот, спустя пять лет, то есть в 2012 году, был констатирован факт, что в атмосфере сгорело лишь 6% фрагментов. Конечно, 865 километров — это высота гораздо большая, чем у Starlink, и тем не менее есть о чём задуматься.

Можно ожидать, что неконтролируемый мусор SpaceX (если таковой накопится в случае неувода с орбиты вовремя) будет болтаться на околоземной орбите месяцами, если не годами. Но самое главное, что с точки зрения безопасности МКС рано или поздно всё равно возникнет перспектива, что хлам снизится до 400-километровой высоты. А баллистики уже и сейчас без всякого Starlink замучились уводить станцию от мусора. Так что эта ситуация выглядит совершенно немыслимой.

Авторы Адель Романенкова