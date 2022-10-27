Опасные манёвры: Как МКС уходит от катастрофы при появлении космического мусора На тех скоростях, на каких летают в космосе всевозможные бесхозные предметы, песчинка может пробить скафандр, а что-нибудь размером со смартфон — уже как айсберг для "Титаника". 27 октября, 01:40 Обложка © Shutterstock

Сколько на орбите мусора

25 тысяч штук плюс ещё невесть сколько. То есть 25 тысяч — это всё, что размером примерно от 10 сантиметров, такие объекты можно наблюдать, предсказывать, куда они полетят, и записывать в специальный каталог. А невесть сколько — это всё то, что не поддаётся никакому контролю из-за слишком малых размеров.

Дело в том, что обязанность сводить с орбиты отработавшие аппараты и ракетные ступени введена на международном уровне сравнительно недавно, уже в XXI веке. Соответственно, все первые полвека космической эры по большому счёту главная задача была — запустить. Впрочем, к примеру, многие советские аппараты всё-таки по завершении миссии уводили повыше (900 километров и дальше), на так называемые орбиты захоронения — туда, где вообще уже нет никакой атмосферы, а значит, нет торможения об неё и постепенного снижения. Там по расчётам эти памятники эпохи начала великих устремлений могут оставаться добрую сотню лет.

Все остальные брошены на произвол космического пространства. Что с ними происходит: они время от времени ударяются друг о друга, самопроизвольно взрываются. Какие-нибудь изношенные детали могут сами собой отваливаться. И вдобавок ведущие космические державы иногда грешат испытаниями противоспутникового оружия, то есть ударяют по какому-нибудь старому ненужному аппарату и множество его обломков разлетается во всех направлениях. За этим замечали и Россию, и США, и Китай.

А летают эти обломки в околоземном пространстве на сверхзвуковых скоростях. Как ранее рассказывали Лайфу в Институте космических исследований РАН, столкновение МКС с 10-сантиметровым предметом означает катастрофу, от которой на сегодняшний день не может спасти ничто, кроме одного – манёвра уклонения.

Как часто к МКС приближается космический мусор

Радует только то, что на высоте орбиты Международной космической станции — 400 с небольшим километров — участь космического мусора предрешена: там уже атмосфера достаточно плотная для того, чтобы весь этот хлам тормозился, замедлял своё хаотичное мельтешение и благополучно падал вниз и начисто сгорал от трения о воздух.

Кстати, может быть, видели когда-нибудь "серебристые облака", которые светятся в ночном небе. Они висят в мезосфере на высоте километров 60–80, как раз там всё, влетающее в неё, и горит. По мнению учёных, эти облака по крайней мере отчасти состоят из неких твёрдых частиц. Интересно, есть ли в них "пепел" сгоревших спутников, ступеней ракет?

Мезосферные облака. Фото © Shutterstock

Если бы двигатели грузовиков "Прогресс" не включали по несколько раз в год для приподнятия всё время снижающейся 400-тонной космической станции, она сама довольно скоро упала бы в атмосферу, разрушилась там на части — и эти части рухнули бы на Землю.

То есть на такой высоте само по себе ничто долго не летает. И тем не менее время от времени экипаж МКС получает сообщение, что к станции приближается какой-то объект. Космонавты и астронавты давно не удивляются — такое происходит постоянно примерно по пять раз за год.

Как происходит манёвр уклонения МКС

В этом случае за дело берутся баллистики: они смотрят траекторию движения обломка и рассчитывают, в какую сторону лучше временно "отойти" и как для этого включить двигатели.

К МКС "Прогрессы" стыкуются в двух местах: к служебному модулю "Звезда" и узловому "Причалу". Соответственно, их двигатели "смотрят" в разных направлениях. И специалисты выбирают, который из кораблей чуть сместит станцию в данном случае. Когда двигатель включают, на борту станции это заметно по медленному "улетанию" предметов.

Конечно, каждое уклонение от космического мусора — работа поистине ювелирная, особенно если одновременно нужно провести какой-то другой важный манёвр, а такое бывает. Не так давно источник в космической отрасли поведал Лайфу, что, как только "Роскосмосу" надо, например, провести стыковку "Союза" после полёта по новой схеме, от зарубежных партнёров немедленно приходит весть о надвигающемся мусоре.

Фото © Shutterstock Какую судьбу вы выбрали бы для Международной космической станции? 0 Затопление Превращение в космический музей Превращение в орбитальный космодром для межпланетных миссий Превращение в место проведения саммитов глав государств

Авторы Адель Романенкова