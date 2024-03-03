Адрес Земли и мысли влюблённой женщины: Что особое записали для инопланетян на золотые пластинки "Вояджеров" Life.ru разбирался, что из этих посланий узнают и чего не узнают о человечестве внеземные цивилизации. Кстати, недавно, спустя полвека после отправки "Вояджеров", выяснилось, что "золотая запись" содержит информацию, о которой до сих пор никто не рассказывал. 2 марта, 21:44 Два совершенно одинаковых космических аппарата — Voyager-1 и Voyager-2 — были запущены, соответственно, 5 сентября и 20 августа 1977 года. Обложка © Shutterstock

Для начала напомним: два совершенно одинаковых космических аппарата — Voyager-1 и Voyager-2 — были запущены соответственно 5 сентября и 20 августа 1977 года (так вышло, что Voyager-2 полетел раньше). Оба они сейчас мчатся в межзвёздном пространстве, они во много раз дальше Плутона, уже несколько лет как преодолели условные границы Солнечной системы. И оба несут в себе по золотой пластинке с идентичным наполнением. Что же там содержится? Начнём с "обложки".

Общий вид золотой пластинки "Вояджеров". Фото © Voyager.jpl.nasa

Это действительно пластинка, которую братьям по разуму нужно будет воспроизвести с помощью бегущей по ней иглы. И круг вверху с левой стороны — инструкция, как воспроизводить. Здесь зашифровано, что надо задать такую скорость воспроизведения, чтобы на "прослушивание" каждой стороны уходило время, равное одному земному часу. Далее справа даётся описание того, как из полученных сигналов строить закодированные в них изображения. В целом они строятся по принципу телевидения, то есть так называемой растровой развёртки — при помощи последовательности линий. Для примера показано, как этим методом декодируется изображение круга.

Но, пожалуй, самая красивая часть обложки — таинственные перекрещивающиеся линии внизу слева. Это наш обратный адрес. Точка, где линии сходятся, — местоположение Солнца. А на самих линиях обозначено 14 расположенных в его окрестностях нейтронных звёзд, которые ещё называют пульсарами за их ритмичные радиосигналы. Они должны служить ориентирами. Почему выбрали именно пульсары — именно за их свойства "радиомаяков" вкупе с долговечностью: они могут просуществовать вплоть до миллиардов лет. Притом каждый пульсар имеет свои уникальные "особые приметы", а именно собственную скорость вращения. Создатели карты обозначили её штрихами по условной 12-балльной шкале: чем больше штрихов, тем выше скорость.

Схема расположения 14 нейтронных звёзд в окрестностях Солнца, нанесённая на золотые пластинки "Вояджеров". Фото © Voyager.jpl.nasa

Два соединённых линией кружка внизу справа — это то, что земляне предлагают использовать как меру времени: изображены два атома водорода в двух разных энергетических состояниях и обозначено время, за которое атом переходит из одного состояния в другое.

Стоит упомянуть, что человечество позаботилось и о том, чтобы будущие получатели послания смогли вычислить примерное время отправки, то есть возраст пластинки. Каким образом — с помощью так называемого радиоизотопного датирования. На пластинку нанесён слой радиоактивного урана-238, у которого период полураспада составляет 4,5 миллиарда лет. Это практически столько же, сколько существует Солнечная система. А с учётом того, что самой Вселенной 13,8 миллиарда лет, можно надеяться, что к моменту достижения адресата этот уран весь не успеет распасться — и по его количеству можно будет подсчитать, сколько прошло времени с момента отправки.

Теперь — что зашифровано на пластинке. Это целая энциклопедия, в которой старались собрать всё самое основное, что внеземной цивилизации стоит узнать о человечестве. Если говорить об изображениях, то показаны в числе прочего Земля, Луна, планеты Солнечной системы, карта нашей планеты с изображением континентов, притом не только их нынешнего вида, но и вида в прошлом и в будущем. Конечно, зашифровано очень много фотографий людей. Есть схематичное изображение человеческого эмбриона. Есть фото женщины, которая кормит малыша. Фото мужчины, который учит ребёнка писать. Внеземные существа увидят наши дома, машины и даже ракету Titan IIIE (Титан-Центавр), на которой в 1977 году запускали оба "Вояджера". Разумеется, два зонда взлетали не на одной и той же конкретной ракете, но это были два совершенно одинаковых носителя.

Внеземные существа увидят жизнь на Земле. Фото © Shutterstock

Что касается музыки, то на пластинке записаны произведения Баха, Бетховена, Моцарта, Стравинского, песни индейцев, голос Луи Армстронга, китайская, индийская музыка, а ещё, например, там есть композиции из коллекции Московского радио, а именно выступление грузинского хора и играющих на волынках азербайджанских музыкантов. Кроме того, на 55 земных языках записаны приветствия представителям внеземной цивилизации.

Есть также коллекция "живых звуков". К примеру, можно услышать, как гремит гром, как поёт сверчок, как взлетает ракета ("Сатурн-5", на которой земляне на Луну летали), как мать целует и утешает плачущего младенца.

Одна из аудиозаписей, увековеченных на "золотых пластинках" зондов "Вояджер". Аудио © Voyager.jpl.nasa

А недавно выяснились новые удивительные подробности содержания пластинок. Сценарист, продюсер и популяризатор науки Энн Друян, которая была женой знаменитого астрофизика Карла Сагана до самой его смерти, рассказала, что в самом начале их романа были записаны её мозговые волны. Волны любви. И они, оказывается, тоже были зашифрованы на золотых пластинках.

Надо сказать, что о человечестве золотая пластинка "Вояджеров" рассказывает только хорошее. Там нигде не говорится о страшных делах, которые творились и творятся людьми. Нигде ничего этого не показывается. Возникает вопрос, должны ли "инопланетяне" знать нашу тёмную сторону? Не обманываем ли мы их этой золотой пластинкой? Впрочем, есть основания подозревать, что если вообще во Вселенной есть или будут другие разумные существа, то к моменту получения ими этих посланий человечества может уже не существовать как такового и золотые пластинки будут служить памятью о нас. Если так, то, конечно, пусть о нас помнят только лучшее.

Смогут ли инопланетяне прочитать послание землян? 0 Если это будут разумные существа, то с лёгкостью Не смогут, потому что у них всё иное "Вояджеры" не успеют долететь до планет с живыми существами Инопланетяне вскоре сами прилетят к нам

Авторы Адель Романенкова