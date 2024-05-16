Катя Лель напророчила землянам "муси-пуси" с пришельцами через "галактического переводчика"

В ближайшие два года на Земле появятся инопланетные существа, уверяет российская певица и автор песенных текстов Катя Лель. Такое мнение она высказала на своей странице в соцсети Instagram*, пригласив в эфир "эксперта" — Ирину Чикунову, которая именует себя "контактёром и переводчиком галактического языка".

Катя Лель рассуждает о контакте с инопланетной цивилизацией. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katyalelofficial

На видео артистка рассказывает, что в скором времени землянам придётся столкнуться с представителями других измерений, но произойдёт это только тогда, когда инопланетные существа "материализуются в осознанности" жителей планеты Земля. По словам Кати Лель, в совершенстве владеющей русским и космическим языками, долго ждать контакта с внеземной цивилизацией не придётся, поскольку зарождаться он начнёт уже через два года, а к 2030 году будет полностью налажен.

Исполнительница хитов "Муси-пуси" и "Мой мармеладный" уже давно заявляет о своих особенных навыках. Нет, речь идёт не о потрясающих вокальных данных. Дело в том, что инопланетяне, как она говорит, даровали ей необъяснимую силу, которая позволяет ей поддерживать контакт с представителями других планет. Ранее Катя Лель заявила, что придёт день, когда люди прибегут к ней за помощью, поскольку лишь она обладает сакральным знанием о принципах коммуникации с иными мирами.