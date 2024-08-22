В РФ создан новый Совет по ведению госполитики в сфере поддержки русского языка

Владимир Путин 22 августа подписал указ, упраздняющий Совет при президенте по русскому языку. Этим же документом глава государства создал новый Совет при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.

«Основными задачами Совета являются подготовка предложений президенту по определению приоритетных направлений и механизмов сохранения, развития, поддержки русского языка и языков народов России, продвижения и укрепления позиций русского языка в мире», — сказано в указе.

Председателем новой структуры назначена советник президента Елена Ямпольская. Указ вступил в силу со дня подписания.