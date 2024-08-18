"Надоело!" Украинская спортсменка эмоционально обратилась к националистам из-за русского языка

Родившаяся в Николаеве прыгунья в высоту, многократная чемпионка Украины и участница Олимпийских игр 2016 года Оксана Окунева обратилась к националистам из Незалежной. Как написала спортсменка в социальных сетях, ей надоело видеть посты о том, как порочат русский язык.

"Как надоело видеть посты о том, как порочат русский язык! Говорю для националистов из Западной Украины! Отталкиваясь от исторических фактов, украинский и русский языки произошли из древнерусского языка", — отметила спортсменка.

Она напомнила местным националистам, что большая часть коренных украинцев и их предков говорили и говорят на русском языке. Окунева подчеркнула, что этот язык придумали не политики, в связи с чем призвала не разделять народ по языковому признаку.