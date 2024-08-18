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18 августа, 18:56

"Надоело!" Украинская спортсменка эмоционально обратилась к националистам из-за русского языка

Украинская участница Олимпиады Окунева выступила в защиту русского языка

Украинская спортсменка Оксана Окунева. Обложка © Wikipedia

Украинская спортсменка Оксана Окунева. Обложка © Wikipedia

Родившаяся в Николаеве прыгунья в высоту, многократная чемпионка Украины и участница Олимпийских игр 2016 года Оксана Окунева обратилась к националистам из Незалежной. Как написала спортсменка в социальных сетях, ей надоело видеть посты о том, как порочат русский язык.

"Как надоело видеть посты о том, как порочат русский язык! Говорю для националистов из Западной Украины! Отталкиваясь от исторических фактов, украинский и русский языки произошли из древнерусского языка", — отметила спортсменка.

Она напомнила местным националистам, что большая часть коренных украинцев и их предков говорили и говорят на русском языке. Окунева подчеркнула, что этот язык придумали не политики, в связи с чем призвала не разделять народ по языковому признаку.

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Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский до политической карьеры не знал украинский язык. По словам журналиста и писателя Евгения Додолева, он даже насмехался над мовой.

Алексей Соловьёв
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