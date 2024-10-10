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10 октября, 09:23

Мать ребёнка, обмочившегося на уроке в Одинцово, обвинили в травле учительницы

Мать ребёнка, который обмочился на уроке в одинцовской школе, обвинили в травле невинной учительницы с целью получения выгоды. Директриса учреждения уверяет, что дамочке не дадут «съесть педагога» после общественного резонанса. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Известно, что обмочившийся четвероклассник подвергся шуткам со стороны одноклассников. Мать ребёнка решила судиться со школой. В результате инцидента мальчик заболел. Женщина обратилась в прокуратуру. Прочие родители не поддержали дамочку и обвинили семью в провокациях и вымогательстве. В чатах подмечают, что мальчик не стал переодеваться после инцидента и пошёл на следующие уроки в сырых штанах.

Психолог встал на сторону школьника, который обмочился на уроке из-за учительницы
Психолог встал на сторону школьника, который обмочился на уроке из-за учительницы

Напомним, мальчик обмочился прямо в классе из-за того, что учительница ему не разрешила выйти в уборную. Случившееся получило общественный резонанс, так как недовольная мать пришла ругаться с учительницей. В ситуации уже разбирается прокуратура и Министерство образования Московской области. Помимо этого, Лига безопасного интернета во главе с руководителем Екатериной Мизулиной подготовит обращение в Генеральную прокуратуру.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / polkadot_photo

Николай Рюмин
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