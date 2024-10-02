Психолог встал на сторону школьника, который обмочился на уроке из-за учительницы
Психолог Спижевой: Учитель не может ограничивать доступ ребёнка к туалету
Некоторые учителя во время уроков не разрешают детям ходить в туалет, что является грубейшим нарушением. Доступ ребёнка к уборной должен быть свободным в случае необходимости. Об этом заявил психолог, лектор Российского общества «Знание», руководитель проекта «Школа родителей нового поколения» Григорий Спижевой в беседе с РИА «ФедералПресс».
«Учитель не вправе ограничивать ребёнку доступ к туалету. Бывали случаи, что ребёнок из-за запрета сходить в туалет не смог сдержаться и справил нужду прямо в классе. По таким случаям проводятся проверки и предусмотрены штрафы за нарушение прав учащихся», — объяснил эксперт.
Он напомнил учителям, что мочевой пузырь школьников ещё не такой большой, как у взрослых, чтобы вытерпеть 45 минут. Также дети могут ходить чаще в туалет из-за физиологических особенностей и расстройств ЖКТ. Помимо всего прочего, некоторые ученики могут стесняться ходить в туалет на перемене, когда там есть сверстники. Всё это необходимо учитывать работникам школы.
Вопрос о том, нужно ли отпускать детей в туалет во время урока, остро встал после инцидента в одной из одинцовских школ. Мальчик обмочился прямо в классе из-за того, что учительница ему не разрешила выйти в уборную. На фоне переживаний у ребёнка поднялась температура, теперь он сидит дома и не хочет возвращаться в школу. В ситуации уже разбирается прокуратура и Министерство образования Московской области. Кроме того, Лига безопасного интернета во главе с руководителем Екатериной Мизулиной подготовит обращение в Генеральную прокуратуру.