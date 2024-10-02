Психолог встал на сторону школьника, который обмочился на уроке из-за учительницы

Некоторые учителя во время уроков не разрешают детям ходить в туалет, что является грубейшим нарушением. Доступ ребёнка к уборной должен быть свободным в случае необходимости. Об этом заявил психолог, лектор Российского общества «Знание», руководитель проекта «Школа родителей нового поколения» Григорий Спижевой в беседе с РИА «ФедералПресс».

«Учитель не вправе ограничивать ребёнку доступ к туалету. Бывали случаи, что ребёнок из-за запрета сходить в туалет не смог сдержаться и справил нужду прямо в классе. По таким случаям проводятся проверки и предусмотрены штрафы за нарушение прав учащихся», — объяснил эксперт.