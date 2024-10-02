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2 октября, 08:12

Родители вступились за учительницу из Одинцова после скандала с обмочившимся школьником

Родители заступились за одинцовскую учительницу, не пустившую школьника в туалет

Родители учеников одного из классов школы №3 в Одинцове вступились за классного руководителя после разгоревшегося скандала. Папы и мамы детей уверяют, что это высококвалифицированный педагог, которого они могут описать исключительно с положительной стороны, пишет «Москва 24».

В школе начались разборки после того, как учительница якобы не отпустила ребёнка в туалет во время урока. Дотерпеть до перемены мальчик не смог и описался прямо в классе. Сейчас он находится на больничном и отказывается возвращаться в школу.

Пока мать пострадавшего Юлия Короткова требует наказания для учительницы, обратившись во всевозможные инстанции, в том числе в прокуратуру, другие родители поддержали классного руководителя и написали благодарственное письмо. Например, отец одного из детей Александр Передерий отметил, что педагог за годы работы доказала свои профессиональные качества, и их класс теперь является одним из лучших в школе и выигрывает районные олимпиады. По мнению Нины Ивасюк, учительница создала в классе дружную и сплочённую атмосферу. А мать Мария Копысыва готовит своего ребёнка к первому этапу олимпиады «Наше наследие» и сетует, что приходится тратить время на разбирательства.

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За учительницу вступился и директор школы Дмитрий Никонов. В соцсетях он охарактеризовал мать пострадавшего мальчика как скандальную личность и заявил, что женщина травит учителя на протяжении четырёх лет. Самого ученика он назвал провокатором, который всегда носит с собой диктофон и телефон.

Неприятный инцидент, в ходе которого ребёнок обмочился прямо на уроке, произошёл 30 сентября. На фоне переживаний у мальчика поднялась температура. В ситуации уже разбирается прокуратура и Министерство образования Московской области. Кроме того, Лига безопасного интернета во главе с руководителем Екатериной Мизулиной подготовит обращение в Генеральную прокуратуру.

Обложка ©

freepik/gpointstudio

Алёна Зиновьева
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