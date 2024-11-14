МРОТ будет достаточно: Священник призвал отменить маткапитал в России

В России нужно отменить материнский капитал, потому что он помогает не женщинам с детьми, а девелоперам и строителям. Об этом заявил старший священник Храма на Крови (Екатеринбург) Максим Миняйло. Он считает, что мамам лучше выплачивать МРОТ за каждого ребёнка.

«Когда женщина приходит в консультацию, ей должны платить два МРОТ — на себя и на ребёнка. Государство должно позаботиться о ещё нерождённом ребёнке, которого она носит, выделив на него зарплату до 18 лет. При каждом новом ребёнке добавлять ещё МРОТ», — передаёт слова Миняйло Ura.ru.

По мнению священника, из всех денег будет складываться «нормальная зарплата женщины». И вообще, он уверен, что любая адекватная девушка и так продолжит свой род, без поддержки. Вот только его мысли и инициативу поддержали далеко не все. Например, против идеи Миняйло решила выступить спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина. Она напомнила, что именно благодаря федеральным и региональным мерам за последние семь лет число многодетных семей выросло до 72 тысяч.