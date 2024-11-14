МРОТ будет достаточно: Священник призвал отменить маткапитал в России
Священник Миняйло: Надо отменить маткапитал и выплачивать женщинам МРОТ за детей
В России нужно отменить материнский капитал, потому что он помогает не женщинам с детьми, а девелоперам и строителям. Об этом заявил старший священник Храма на Крови (Екатеринбург) Максим Миняйло. Он считает, что мамам лучше выплачивать МРОТ за каждого ребёнка.
«Когда женщина приходит в консультацию, ей должны платить два МРОТ — на себя и на ребёнка. Государство должно позаботиться о ещё нерождённом ребёнке, которого она носит, выделив на него зарплату до 18 лет. При каждом новом ребёнке добавлять ещё МРОТ», — передаёт слова Миняйло Ura.ru.
По мнению священника, из всех денег будет складываться «нормальная зарплата женщины». И вообще, он уверен, что любая адекватная девушка и так продолжит свой род, без поддержки. Вот только его мысли и инициативу поддержали далеко не все. Например, против идеи Миняйло решила выступить спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина. Она напомнила, что именно благодаря федеральным и региональным мерам за последние семь лет число многодетных семей выросло до 72 тысяч.
Напомним, сейчас у беременных женщин в России есть возможность получить крупную поддержку от государства. При рождении первого ребёнка будущей маме выделят 630 381 рубль. Если же в семье с 2020 по 2026 год включительно родилось двое детей, то помимо маткапитала за первого малыша, есть возможность получить 202 644 рубля за второго.
А пару дней назад Государственная Дума приняла закон, который запрещает публичную пропаганду отказа от деторождения (чайлдфри). Теперь за различные высказывания можно получить штраф на пять миллионов рублей. Например, под пропаганду могут попасть слова «Я ненавижу детей», а «Я не хочу рожать» — никакого вреда не нанесут.
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