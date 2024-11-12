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12 ноября, 11:21

Госдума приняла закон о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри

На пленарном заседании Госдумы во вторник был принят в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий публичную пропаганду отказа от деторождения, известную как идеология чайлдфри.

Согласно новому закону, распространение информации, пропагандирующей отказ от рождения детей, будет запрещено в интернете, СМИ, кино и рекламе.

Володин отметил, что новые нормы касаются именно пропаганды идеологии чайлдфри и не затрагивают право женщины на решение о рождении ребенка. Он подчеркнул, что цель закона — защитить граждан, особенно молодёжь, от информации в медиапейзаже, которая может негативно сказаться на формировании их личности.

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Ранее Life.ru сообщал, что наказание за нарушение закона о запрете чайлфри будут предусматривать штрафы до пяти миллионов рублей для юрлиц. Однако насильно рожать никто заставлять не станет, бороться будут только с распространением идей.

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Life.ru

Марина Фещенко
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