Госдума приняла закон о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри
На пленарном заседании Госдумы во вторник был принят в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий публичную пропаганду отказа от деторождения, известную как идеология чайлдфри.
Согласно новому закону, распространение информации, пропагандирующей отказ от рождения детей, будет запрещено в интернете, СМИ, кино и рекламе.
Володин отметил, что новые нормы касаются именно пропаганды идеологии чайлдфри и не затрагивают право женщины на решение о рождении ребенка. Он подчеркнул, что цель закона — защитить граждан, особенно молодёжь, от информации в медиапейзаже, которая может негативно сказаться на формировании их личности.
Ранее Life.ru сообщал, что наказание за нарушение закона о запрете чайлфри будут предусматривать штрафы до пяти миллионов рублей для юрлиц. Однако насильно рожать никто заставлять не станет, бороться будут только с распространением идей.
Life.ru