Госдума приняла закон о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри

На пленарном заседании Госдумы во вторник был принят в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий публичную пропаганду отказа от деторождения, известную как идеология чайлдфри.

Володин отметил, что новые нормы касаются именно пропаганды идеологии чайлдфри и не затрагивают право женщины на решение о рождении ребенка. Он подчеркнул, что цель закона — защитить граждан, особенно молодёжь, от информации в медиапейзаже, которая может негативно сказаться на формировании их личности.