Аналитики назвали число россиян, которые не хотят заводить детей

В России 2,4% женщин и 3,5% мужчин не хотят заводить детей. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование проекта «Если быть точным».

Специалисты выяснили, что подавляющее большинство опрошенных россиян предпочло бы иметь от одного до трёх детей. Эксперты считают, что основными причинами, мешающими женщинам рожать, являются не пропаганда чайлдфри, а прежде всего неудачи в личной жизни и проблемы со здоровьем.

По данным исследования, в России на сегодняшний день 9,83% женщин в возрасте 45–49 лет не обзавелись детьми, 14% женщин 35–39 лет также не стали мамами. По данным демографов, около 5–6% дам старше 35 лет рожают в первый раз, и эта доля увеличивается в течение последних 20 лет.