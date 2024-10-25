Аналитики назвали число россиян, которые не хотят заводить детей
«Ъ»: В России только 2,4% женщин и 3,5% мужчин являются чайлдфри
В России 2,4% женщин и 3,5% мужчин не хотят заводить детей. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование проекта «Если быть точным».
Специалисты выяснили, что подавляющее большинство опрошенных россиян предпочло бы иметь от одного до трёх детей. Эксперты считают, что основными причинами, мешающими женщинам рожать, являются не пропаганда чайлдфри, а прежде всего неудачи в личной жизни и проблемы со здоровьем.
По данным исследования, в России на сегодняшний день 9,83% женщин в возрасте 45–49 лет не обзавелись детьми, 14% женщин 35–39 лет также не стали мамами. По данным демографов, около 5–6% дам старше 35 лет рожают в первый раз, и эта доля увеличивается в течение последних 20 лет.
Как отметили специалисты, в России не было зафиксировано массового стремления к бездетности. Согласно опросам, наиболее популярной моделью семьи является семья с двумя детьми: 48,5% женщин и 45,9% мужчин хотели бы иметь именно такое количество детей. Троих детей хотели бы по 18% как мужчин, так и женщин, тогда как ещё 23% респондентов заявили о желании завести лишь одного ребёнка.
Напомним, ранее Госдумой в первом чтении был принят проект закона, который запретит пропагандировать идеологию чайлдфри в Интернете, кино и рекламных объявлениях. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, наказания за нарушение закона будут предусматривать штрафы до пяти миллионов рублей для юрлиц. Однако насильно рожать никто заставлять не станет, бороться будут только с распространением идей.
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