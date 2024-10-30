Нежелание молодёжи рожать можно компенсировать увеличением семей с 3 детьми, считает ВШЭ
ВШЭ: Проблему рождаемости можно решить увеличением семей с 3 детьми
Количество россиянок, которые не имеют детей и откладывают рождение первого ребёнка, можно компенсировать за счёт увеличения числа семей с 2-3 детьми. Об этом говорится в докладе, представленном 29 октября на семинаре в Высшей школе экономики (ВШЭ).
Как передаёт РБК, сегодня первого ребёнка россиянки в среднем рождают в 26 лет. Примечательно, что в 2012 году мамами многие девушки становились уже в 24 года, а в 2000-м — 23,5 года. Подобная тенденция вызывает беспокойство среди политиков, напомнила один из авторов доклада старший научный сотрудник международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова.
Эксперт отметила, что на данный момент выносятся всевозможные предложения по снижению возраста начала материнства либо о повышении рождаемости первенцев. Однако на данный момент более перспективной является инициатива о компенсировании бездетности за счёт повышения рождаемости вторых и третьих детей в возрасте после 30 лет.
Средний возраст рождения первенца и повышение бездетности при этом были компенсированы повышением рождаемости вторых и третьих детей в возрасте после 30 лет. Кроме того, снижение рождаемости первенцев до 25 лет было частично компенсировано повышением рождаемости первенцев после 25 лет.
Ранее Life.ru писал, как с плохой деторождаемостью планируют справляться в Италии. Там подсчитали, что на содержание ребёнка до 18 лет европейским родителям необходимо выделить не менее 178 тысяч евро.
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