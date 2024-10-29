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29 октября, 08:07

В России призвали расширить «удалёнку» для женщин, чтобы повысить рождаемость

В России может появиться больше удалëнной работы для женщин. С инициативой увеличения количества дистанционных вакансий для представителей прекрасного пола выступили общественники — по их мнению, это может повысить рождаемость в стране.

Как стало известно SHOT, с таким предложением выступило движение «Ветераны России» — активисты уже направили обращение председателю Госдумы Володину, а также в Совет Федерации и в Администрацию Президента. По мнению авторов инициативы, миллионы женщин заняты в профессиях, которые могут успешно выполняться удалëнно, — бухгалтеры, маркетологи, айтишники и т.д. При этом научные исследования подтверждают, что женщины, работающие из дома, чаще становятся мамами, в то время как работодатели обычно предпочитают сотрудников без маленьких детей.

«Сегодня для России важно создавать условия, которые помогут укрепить демографическую ситуацию, и это вопрос не только государственной поддержки, но и гибкости в подходе к труду. Миллионы женщин смогут совмещать работу и воспитание детей, не теряя в качестве жизни и карьерных перспективах», — считает председатель движения Ильдар Резяпов.

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Ранее демограф призвал ввести в России безусловный маткапитал на второго и третьего ребёнка, чтобы повысить рождаемость. По мнению эксперта, речь должна идти о нескольких миллионах рублей, которые могут поднять демографию на 12-15%.

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Shutterstock / FOTODOM / Basilico Studio Stock

Матвей Константинов
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