Демограф нашёл интересный способ повысить рождаемость в России

Для того, чтобы в России ещё больше поддерживали рождаемость и повышали демографию страны, необходимо ввести безусловный маткапитал на второго и третьего ребёнка. С таким предложением выступил демограф Алексей Ракша.

«Это должно быть по 1,5-2 миллиона и на второго, и на третьего ребёнка. Рождаемость вторых детей серьёзно обвалилась за последние годы. Эти суммы соответствуют примерно одной дополнительной комнате в жильё», — заявил эксперт в разговоре с радио «Комсомольская правда».