Россиянам рассказали, когда материнский капитал превысит 1 млн

Уже в 2026 году материнский капитал на второго ребёнка превысит один миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. А через пять лет, по её мнению, до миллиона вырастут выплаты на первого ребёнка.

«Уже с 2026 года выплаты на второго ребёнка превысят миллион рублей. На 2025 год маткапитал увеличили на 61 тысячу, сейчас он составлять 894 тысячи на второго ребёнка», — поделилась депутат.

Увеличение размера пособий всегда происходит не ниже инфляции. А материнский капитал индексируется по реальному, а не по прогнозируемому проценту. Так, предполагалось, что рост этого пособия в 2025 году составит 4,5%, но из-за инфляции выплаты подняли на 7,3%.

«Выплаты поднимаются в соответствии с темпами инфляции, так что, в зависимости от её темпов, рост маткапитала до миллиона рублей на первого ребёнка может произойти через три-пять лет», — рассказала депутат.