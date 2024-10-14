Россиянам рассказали, когда материнский капитал превысит 1 млн
Депутат Бессараб: Маткапитал на второго ребёнка вырастет до 1 млн в 2026 году
Предполагалось, что рост материнского капитала составит 4,5%, но из-за инфляции выплаты подняли на 7,3%. Фото © Life.ru
Уже в 2026 году материнский капитал на второго ребёнка превысит один миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. А через пять лет, по её мнению, до миллиона вырастут выплаты на первого ребёнка.
«Уже с 2026 года выплаты на второго ребёнка превысят миллион рублей. На 2025 год маткапитал увеличили на 61 тысячу, сейчас он составлять 894 тысячи на второго ребёнка», — поделилась депутат.
Увеличение размера пособий всегда происходит не ниже инфляции. А материнский капитал индексируется по реальному, а не по прогнозируемому проценту. Так, предполагалось, что рост этого пособия в 2025 году составит 4,5%, но из-за инфляции выплаты подняли на 7,3%.
«Выплаты поднимаются в соответствии с темпами инфляции, так что, в зависимости от её темпов, рост маткапитала до миллиона рублей на первого ребёнка может произойти через три-пять лет», — рассказала депутат.
Напомним, что материнский капитал на первого ребёнка в 2025 году вырастет на 46 тысяч рублей, на второго — на 61 тысячу. Так, на первого ребёнка выплата составит 677 тысяч рублей, на второго — 894 тысячи рублей, если семья не получала поддержку на первого.