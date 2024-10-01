Сибирячки, ликуйте: Назван регион, где молодым мамам единоразово выплатят 100 тысяч рублей

Власти Красноярского края анонсировали новую меру поддержки молодых матерей. Каждая жительница региона, родившая до 23 лет включительно, сможет рассчитывать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Соответствующий законопроект получил одобрение у депутатов местного заксобрания и будет рассмотрен уже 10 октября.

Ожидается, что в 2025 году рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку смогут 3 850 будущих мам. Инициатива потребует выделения из бюджета свыше 42 миллионов рублей.

"Выбор возраста неслучаен: как правило, женщины в это время завершают образование, становятся молодыми специалистами и способны осознанно подойти к родительским обязанностям", — пояснила министр социальной политики края Ирина Пастухова.